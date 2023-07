L'Emodinamica non si ferma, turni coperti per almeno due settimane al San Timoteo

TERMOLI. Ieri, lunedì 3 luglio, era stata indicata come la data del possibile nuovo "corto circuito" nella programmazione dell'attività di un servizio salvavita come l'Emodinamica all'ospedale San Timoteo.

La comunicazione inviata dal primario, il dottor Bruno Castaldi, nell'impossibilità di proseguire la turnazione h 24 che era stata ripristinata entro il 2022, dopo oltre 15 mesi di attività a singhiozzo, era piuttosto lapidaria. Successivamente, con l'intervento dell'Asrem, anche a seguito del clamore avuto dalla notizia, che faceva ripiombare il reparto di Cardiologia nel vulnus già vissuto anche l'estate scorsa, si è riusciti a mantenere il presidio ancora operativo.

Ma per quanto? Sappiamo che il personale ha ricevuto l'istanza di garantire la reperibilità, parliamo di quello infermieristico, a copertura dei turni osservati anche dai medici. Almeno due le settimane che avrebbero ricevuto una rassicurazione in tal senso, così arriviamo a metà luglio, ma più avanza la stagione estiva, maggiore è l'afflusso turistico, più si avvicinano le ferie dei dirigenti medici e la problematica andrà a riproporsi. Di queste ore anche la procedura per assumere i sei nuovi cardiologi che hanno risposto al bando dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, ma saranno pronti anche per un'attività così specifica come Emodinamica? Le stesse riserve ci furono con l'assunzione dei nuovi cardiologi nell'autunno scorso.

Incognite programmatorie, dunque, che dovranno necessariamente essere risolte all'ospedale San Timoteo, anche perché in arrivo ci sarà anche la nuova guida politica in Molise e vista l'appartenenza territoriale, non crediamo si faranno sconti su questo.