Nel ricordo di Giovanni Falcone l'intervento di Musacchio alle Nazioni Unite

L'intervento di Vincenzo Musacchio

TERMOLI. Dalla firma del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il ringraziamento a Vincenzo Musacchio per il contributo fornito nell'intervento sulla criminalità organizzata transnazionale, nella giornata di ieri. In particolare, Guterres sottolinea il ricordo che il criminologo molisano ha fatto dell'opera del magistrato Giovanni Falcone, che resta un'icona apprezzata in tutto il mondo nella lotta al crimine organizzato.