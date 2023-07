"Molise Presenta", in piazza Monumento dipinti i colori dell'estate

TERMOLI. Ha persino avuto il merito di “scansare” le previsioni meteo che per sabato sera vedevano nuove precipitazioni, tanto che altre rassegne erano state annullate. “Molise Presenta”, ottima la prima! La manifestazione tenutasi il 1^ luglio lancia l’estate termolese e lo fa con un grandissimo consenso di critica e di pubblico. In una serata che a causa della pioggia non presagiva una buona condizione per la manifestazione targata Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, ha visto farsi spazio la luna e porsi al cospetto del successo sperato. Un tripudio di persone accorse in piazza Monumento, vero snodo per le manifestazioni culturali termolesi, ha accolto con gioia, passione e calore i tanti comitati, associazioni, città, musicisti, ballerini, cantanti, gruppi storici e folklorici, studiosi, artigiani, federazioni, confederazioni, giornalisti che, con garbo e professionalità, hanno inteso parlare in piazza di cultura e turismo.

Nella considerazione totalitaria, dell’evento nel porlo a ottima vetrina per favorire la conoscenza di eventi, culture e tradizioni connesse alle identità specifiche degli enti rappresentati, un vero e proprio successo ha consacrato l’interesse per le tradizioni popolari alla vista dei carri di Jelsi (le traglie) e di Santa Croce di Magliano. I molti gruppi folkloristici, la musica di Gennaro De Crescenzo, Lino Rufo, della scuola di musica condotta da Nicola Spina, hanno favorito la giusta allegria per compensare la serietà del focus sul turismo che ha visto protagonisti: l’Unimol con il prof. Angelo Presenza, la Coldiretti con il suo vice regionale Adamo Spagnoletti, la rete dei Cibi Molisani con Dionisio Cofelice, l’Associazione alberghi diffusi con Giuseppe Nardone, l’esperto di turismo itinerante Ivan Perriera, nella moderazione curata da Maurizio Varriano. Oltre 40 presentazioni di eventi e iniziative. Interessantissimi gli interventi della dottoressa Caterina Riva del MacTe termolese, di Domenico Guidotti, Paola Palombino, Giovanna Raspa di Me.Mo. Cantieri Culturali, Ettore Fabrizio con la sua Alta Marea, di Nicola Cappella per il Circolo Buona Luce. Una serata condotta con gran piglio da Regina Cosco e Andrea Nasillo che ha visto favorire anche la presentazione di grandi festival come il Mario Lanza filignanese, Noi artisti di questa Terra con il suo mentore Marco Molino da Montorio dei Frentani, il Carnevale di Larino, il Molise di Mezzo, Progetto 136. Presenti i comuni di Isernia e Torella del Sannio, Morrone del Sannio, Oratino, Proloco regionali. Piazza infervorata dalla pizzica di Maria Martino e dalle note de la “Vita è Bella” a cura della scuola di Musica “Molise Live”.

Emozionante la performance blues di Lino Rufo che con Gennaro De Crescenzo, alle note di “Ancora”, ha suggestionato positivamente la foltissima platea resasi sempre più copiosa sino a tarda notte. Apprezzatissima l’esibizione dei gruppi storici di Colletorto “Giovanna d’Angiò” e “Rodolfo de Moulins”. Non sono mancati i gruppi della tradizione quali quello della Carregna di Santa Croce di Magliano e dell’associazione termolese “La Voce della Tradizione”. «Non una festa di piazza ma una vera e propria vetrina per un Molise che è sempre più apprezzato e sempre più preso a modello», le parole dell’on.le Remo Di Giandomenico, guida dell’Azienda Autonoma, che nel plaudire ai suoi collaboratori ha posto l’accento su come sia importante la programmazione anteponendola alla progettazione. Ai tanti messaggi di compiacimento si è aggiunto quello del neo presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. La linea è tracciata da tempo e nel ringraziare ogni singolo attore della serata non si può dimenticare chi lavora dietro le quinte senza porsi all’attenzione della platea ma che di responsabilità e passione ne profonde senza termini di quantità certificata.

Galleria fotografica