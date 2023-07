Comunità energetica del Majorana, verso l'associazione di promozione sociale

TERMOLI. Dall'ingegner Paolo Marinucci lo stato dell'arte sul progetto delle comunità energetiche.

«Un anno fa, come scuola, abbiamo iniziato il lavoro sulle comunità energetiche coinvolgendo il Comune di Termoli e l’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Dopo un periodo preliminare in cui abbiamo raccolto le adesioni dei cittadini e simulato una "Cer" elaborando consumi e fabbisogni energetici, siamo giunti ora alla fase esecutiva. È arrivato il momento di far nascere l'associazione di promozione sociale che gestirà la/le comunità energetiche. I princìpi su cui si fonda una comunità energetica sono il decentramento e la localizzazione della produzione energetica. Questo si realizza proprio attraverso il coinvolgimento di cittadini, attività commerciali, imprese e altre realtà del territorio che iniziano a produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione accomunati da uno stesso obiettivo: autoprodurre e condividere energia rinnovabile.

Al link del sito che abbiamo realizzato durante questo anno si possono leggere le attività svolte e i traguardi raggiunti.

Il perimetro della partecipazione ad una comunità energetica è quello che e-distribuzione identifica con il nome “area geografica convenzionale” che poi coincide con la cabina primaria di trasformazione (da AT a MT).

Come si nota dalla figura, Termoli è divisa in due cabine: quella a nord comprende anche una parte dei comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, mentre quella a sud comprende, oltre al nucleo industriale, anche una fetta della città di Campomarino. Questo vuol dire che anche chi è residente in tali zone può aderire all’iniziativa.

In questa fase abbiamo bisogno, per poter realizzare la/le comunità energetiche, di raccogliere le disponibilità degli aderenti: la fase di studio è terminata e per implementare il progetto è necessario coinvolgere direttamente i consumatori finali. Chi ritiene di condividere il percorso esecutivo fin qui descritto può compilare il modulo tramite il link sottostante e verrà ricontattato».

