Estate sicura sulla costa, il prefetto: «Lo Stato garantirà la sua presenza»

TERMOLI. In riunione stamani, alle ore 10.30, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, ha luogo la consueta riunione di coordinamento delle forze di polizia decentrata, presieduta dal prefetto Michela Lattarulo, finalizzata alla valutazione delle misure da adottare nella zona litoranea durante la stagione estiva. All’incontro erano invitati a partecipare, oltre al questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, anche i sindaci dei comuni costieri (Termoli, Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato), il comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, il comandante del Roan della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il capo della sezione operativa della Dia di Foggia, il commissario straordinario dell’Asrem, il direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia e il responsabile dell’area compartimentale Molise dell’Anas.

«Questo è un momento importante, di analisi congiunta della situazione di quest'area territoriale, e dell'individuazione delle linee di intervento - ha riferito il prefetto Lattarulo - questo è un territorio che ha bisogno di una particolare attenzione nel periodo estivo, perché sappiamo che c'è un numero molto importante di turisti che affluiscono in questa zona e, quindi, noi confermiamo la presenza dello Stato, vicinanza ai territori attraverso questa riunione, nella quale verranno individuate tutte le esigenze e le risposte da parte delle istituzioni. Sicurezza in senso ampio in vista di questa estate e delle estati future. C'è una necessità di intervenire sotto il profilo della prevenzione e del controllo, vista la posizione geografica del nostro territorio».

Per il sindaco Francesco Roberti, «È un appuntamento ricorrente perché, ogni anno, con la Prefettura e le Forze dell'ordine si cerca un coordinamento e verifica la disponibilità degli uomini da mettere in campo per controllare un territorio che va attenzionato, prima per i confini e la costa che ha rispetto alle altre Regioni, poi per numero di presenze che ogni anno frequentano le nostre coste. Quindi a maggio ragione potrebbero esserci fenomeni che vanno attenzionati per garantire un'estate sicura a tutti».