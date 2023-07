In aumento i casi di demenze nella società, l'Asrem vara il gruppo di coordinamento

TERMOLI. La Demenza è una sindrome che può essere causata da diverse malattie progressive che colpiscono la memoria, il pensiero, le emozioni e il comportamento, con una grave perdita della capacità di svolgere le attività della vita quotidiana.

La malattia di Alzheimer è la più frequente forma di Demenza, circa il 55 % dei casi.

Chi vive con una persona affetta da demenza, sa di cosa parliamo.

Questa sindrome, questa patologia toglie tutto. La libertà, non solo a chi ne soffre ma anche a chi prova a prendersi cura della persona cara. Perché, anche se al mondo ne soffrono a migliaia, non sempre lo Stato dà risposte e aiuti concreti.

E tu che vivi il tuo genitore, il tuo parente, ti annienti insieme a loro.

Ti prendi cura di loro, con amore, come loro hanno fatto con te, ma arrivi a un certo punto che se nessuno ti aiuta, cadi ed è difficile rialzarti.

Perché la demenza ti svuota, ti annienta, ti logora dentro. Diventi tu il genitore dei tuoi genitori. Senza neanche accorgertene. E fa un male cane vedere giorno dopo giorno, loro che si spengono. Si spengono i pensieri, si spengono i ricordi. Si spegne il sorriso e gli occhi diventano tristi. E quando davanti a te, figlio, ti chiedono chi sei, lì è l’inizio della fine.

L'Asrem, però, finalmente, ha deciso di costituire un gruppo di lavoro per patologie di demenze, che sarà formato dal direttore sanitario dell'Azienda, dal Prof. Alfonso di Costanzo – Responsabile del Programma Assistenziale Servizio Ambulatoriale, dal Nicola Vanacore – Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute Istituto, Superiore di Sanità, dal dottor Nicola Iorio – Direttore Neurologia del "Cardarelli” di Campobasso e dalla dottoressa Paola Sabatini – Responsabile Qualità e Governance Clinica ASReM.

La demenza è una patologia cronico degenerativa complessa, in crescente aumento nella popolazione generale ed è stata definita, secondo il Rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di Alzheimer Disease International, una priorità mondiale di salute pubblica.

"Nel 2010, 35,6 milioni di persone risultavano affette da demenza con stima di aumento del doppio nel 2030, del triplo nel 2050, con 7,7 milioni di nuovi casi all’anno (1 ogni 4 secondi) e con una sopravvivenza media, dopo la diagnosi, di 4-8-anni. Tutti i Paesi devono includere le demenze nei loro programmi di salute pubblica; a livello internazionale, nazionale regionale e locale sono necessari programmi e coordinamento su più livelli e tra tutte le parti interessate. Il maggior fattore di rischio associato all'insorgenza delle demenze è l'età e, in una società che invecchia, l'impatto del fenomeno si prefigura di dimensioni allarmanti, ed è facile prevedere che queste patologie diventeranno, in tempi brevi, uno dei problemi più rilevanti in termini di sanità pubblica, con elevato impatto in termini anche economici. Il sesso femminile, inoltre, rappresenta un importante fattore di rischio per l'insorgenza della demenza di Alzheimer, la forma più frequente di tutte le demenze (circa il 60%). La prevalenza della demenza nei paesi industrializzati è circa del 8% negli ultrasessantacinquenni e sale ad oltre il 20% dopo gli ottanta anni. Secondo alcune proiezioni, i casi di demenza potrebbero triplicarsi nei prossimi 30 anni nei paesi occidentali.

In Italia, nel 2015, gli ultrasessantacinquenni sono 13,4 milioni, il 22% del totale. La simultanea presenza di una elevata quota di persone di 65 anni e oltre e di una bassa quota di popolazione al di sotto dei 15 anni colloca il nostro Paese tra i più vecchi del mondo, insieme a Giappone (indice di vecchiaia pari a 204,9 nel 2015) e Germania (159,9 nel 2015); il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di Alzheimer) e circa 3 milioni sono le persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’assistenza dei loro cari.

Le strategie terapeutiche a disposizione per le demenze sono di tipo farmacologico, psicosociale e di gestione integrata per la continuità assistenziale, che consiste nella presa in carico della persona con disturbo cognitivo e demenza e della sua famiglia, da parte di una equipe e/o di un centro esperto, quale integrazione e coordinamento tra i livelli di assistenza ed il coinvolgimento attivo del paziente nel percorso di cura, al fine del conseguimento di un miglioramento dello stato di salute del paziente e, contemporaneamente, del contenimento/ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche.

Per le patologie cronico-degenerative come le demenze, appare dunque necessario definire un insieme di percorsi assistenziali, secondo una filosofia di gestione integrata della malattia, modalità adottata con successo già nella gestione di altre malattie croniche (malattie oncologiche, diabete), per la quale è fondamentale disporre: di processi e strumenti di identificazione della popolazione target; di linee guida basate su prove di efficacia; di modelli di collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti per promuovere un'assistenza multidisciplinare; - di strumenti psicoeducativi per promuovere l'autogestione dei pazienti e dei familiari quale componente essenziale dell'assistenza ai malati cronici; di misure di processo e di esito; di sistemi informativi sostenibili e ben integrati sul territorio che incoraggino non solo la comunicazione tra medici ma anche tra medici, pazienti e familiari per ottenere un'assistenza coordinata e a lungo termine.

L’Asrem, quindi, dispone la costituzione del Gruppo di Coordinamento per il Pdta Demenze, secondo le linee di indirizzo dell’Iss, con il compito di individuare i componenti del Gruppo di Lavoro per la redazione del Pdta e la verifica degli aspetti organizzativi del percorso offrendo supporto metodologico.