«Non sapete cosa troviamo ogni mattina nella piazzetta, senza controlli i vandali ci sguazzano»

«Non sapete cosa troviamo al mattino in piazzetta, senza controlli i vandali ci sguazzano»

TERMOLI. «La mattina prima dobbiamo pulire quello che lasciano di notte i ragazzi, poi pensiamo alle nostre attività». Con questo sfogo, una delle ristoratrici della zona piazzetta mercato riprende il discorso aperto ieri con una pubblicazione social che è diventata virale, ripresa anche dalla nostra testata.

Il vandalismo e i comportamenti deprecabili, specie da parte dei più giovani, come peraltro abbiamo anche evidenziato negli schiamazzi in sella agli scooter sul Terzo Corso, sono uno dei tratti distintivi delle ultime stagioni estive, anche segno di come sia degradata e degradante l’educazione che viene impartita loro. Cruda come asserzione, ma è così. I valori sono ormai sviliti e quei gangli vitali che una volta rappresentavano baluardi della civiltà stanno venendo meno.

«Distese di bottiglie abbandonate, anche vetri rotti», quello che devono raccogliere all’indomani delle notti brave, a causa delle scorribande di orde vandaliche, sottolinea Marianna Lo Preiato.

«La notte dopo la chiusura dei ristoranti, che durante la settimana non va oltre mezzanotte e mezza e nei weekend si estende per un’altra ora, in piazzetta arrivano i vandali che lasciano di tutto sui tavoli di ogni singolo ristorante – ha riferito l’esercente - quando arriviamo la mattina, dobbiamo prima pulire quello che questi personaggi lasciano e poi possiamo iniziare il nostro lavoro. Termoli deve essere presidiata maggiormente dalle forze dell’ordine. Noi vediamo solo i Vigili urbani di giorni. In un luogo di mare, dove in estate la popolazione triplica, non esiste che non ci siano pattuglie in giro per salvaguardare la cittadina. Questa è una vergogna... e i vandali sguazzano», come mostra peraltro anche il video realizzato da Enzo Gagliano.