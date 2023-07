Contraffazione delle banconote, gli incontri con la Banca d'Italia

CAMPOBASSO. La Filiale della Banca d’Italia di Campobasso, in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise e con il Comune di Termoli, ha organizzato un ciclo di tre incontri rivolti agli imprenditori sul fenomeno della contraffazione delle banconote. La tematica è di particolare rilevanza, in considerazione delle significative ricadute economiche che la circolazione e la eventuale accettazione di biglietti falsi può avere sulle imprese – in particolare quelle di piccole dimensioni.

Ai partecipanti verranno illustrate alcune semplici tecniche per il riconoscimento delle banconote contraffatte che potranno essere utilizzate anche senza l’ausilio di specifiche apparecchiature; verranno inoltre indicati i comportamenti corretti da seguire in caso di individuazione di biglietti contraffatti.

Gli incontri, che si terranno esclusivamente in presenza, avranno una durata di un’ora e mezza e si terranno alle ore 14.30 nelle seguenti date:

venerdì 7 luglio 2023 presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli;

· giovedì 14 settembre 2023 presso la Sede della Camera di Commercio di Campobasso;

· giovedì 21 settembre 2023 presso la Sede della Camera di Commercio di Isernia.

Per partecipare all’iniziativa, è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/NQLPQKPenju8acac8