«Nei primi giorni di luglio c'è ancora spiaggia da pulire», la questione approda in Consiglio

TERMOLI. Ormai è trascorso tempo dalle mareggiate che hanno reso quasi impraticabili interi tratti di spiagge sulla costa molisana. Tuttavia, in pieno luglio non tutto è ancora stato risolto. A denunciarlo, pubblicamente, la consigliera comunale e vicepresidente dell’assise civica Daniela Decaro. «Un bel book fotografico quello collazionato domenica scorsa. Per una città a vocazione turistica la spiaggia litorale Nord di Termoli non è certo un belvedere.

Giudicate voi dalle foto. Cittadini di serie A quelli che possono permettersi di pagare sdraio, lettino e ombrellone in un lido, cittadini di serie B che devono stazionare sulla spiaggia pubblica sporca sulla quale oltre ai rifiuti e al materiale da riporto non raccolti ci sono quelli che vengono accantonati e raggruppati in prossimità dei lidi, il tutto mentre stazionano sulla spiaggia mezzi meccanici in bella vista. Ho interpellato Sindaco o suo f.f. e l’assessore competente per capire di chi sono le responsabilità ma anche questo mio atto servirà a poco e niente. Dopo quattro anni la storia è sempre la stessa o forse peggio. Ma i cittadini che ne pensano? Per voi va tutto bene? Soddisfatti o non rimborsati.

Questo è!» In merito ha così predisposto e presentato una interpellanza urgente, con la quale si rivolge a tutti gli amministratori. «Da diversi sopralluoghi e segnalazioni di cittadini con video e foto postate anche sui social è emerso che le spiagge pubbliche comunali all’apertura della stagione estiva si sono presentate sporche e disseminate di rifiuti. Nella giornata del 2 luglio scorso, prima domenica del mese la spiaggia del Lungomare Cristoforo Colombo si presentava come nelle foto in allegato e cioè con rifiuti come bottiglie di plastica e di vetro, materiale da riporto come tronchi alghe ecc. il tutto deturpando il decoro e costringendo i cittadini e i turisti che hanno scelto di posizionarsi sulla spiaggia pubblica di stazionare tra i rifiuti o alle persone che decidevano di passeggiare di fare la gincana fra gli stessi.

Rappresentando che non si è trattato di un caso isolato perché medesima situazione si è registrata anche nei giorni precedenti ed anche sulle spiagge di Rio Vivo come da documentazione fotografica in mio possesso interpello il sindaco (o suo facente funzioni) e l’assessore competente, chiedendo di sapere per quale motivo la spiaggia pubblica del Lungomare Cristoforo Colombo e di Rio Vivo non è stata pulita in particolare il giorno 2 luglio scorso, ma anche nei giorni precedenti. Quale ditta è addetta alla pulizia della spiaggia.

Quale importo versa il comune di Termoli per la pulizia della spiaggia, quanti e quali interventi di pulizia sono previsti nei mesi estivi. -Per quale motivo stazionano mezzi meccanici tra un lido e l’altro, a chi appartengono e se la loro sosta sulla spiaggia è autorizzata. Chi effettua i controlli sull’esatto adempimento del contratto e con che frequenza. Se sono state inviate diffide alla ditta che si occupa della pulizia della spiaggia per inadempienza. Quando scade il contratto per la pulizia della spiaggia e che durata ha».

Galleria fotografica