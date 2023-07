È morto il re della Tammurriata Marcello Colasurdo, era nato a Campobasso

NAPOLI. È morto il musicista Marcello Colasurdo, grande interprete della tammorra e della canzone popolare vesuviana, voce storica dei Zezi di Pomigliano d'Arco.

L'annuncio sulla sua pagina Facebook.

Era nato a Campobasso nel 1955. Molte le sue collaborazioni, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare agli Almamegretta. È stato anche attore con Fellini e Martone. "Adesso alzate le vostre tammorre nell'alto dei cieli e suonate per me! Io da lì continuero' a suonare per voi nei cerchi della terra e dei Campi Elisi. Grazie a tutti per l'amore che mi avete dato!", si legge nel post che è stato pubblicato sulla sua pagina Fb e che ha suscitato subito il cordoglio della rete. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di San Felice a Pomigliano d'Arco, ancora da precisare l'ora. Marcello Colasurdo, l'artista scomparso oggi a Napoli a 55 anni, versava da tempo in precarie condizioni di salute ed economiche.

L'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco ha approvato nel novembre 2022 una delibera per richiedere per il musicista il sostegno della legge Bacchelli. Lo stesso Colasurdo aveva comunicato di essere divenuto cieco. Anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si era espresso a sostegno della assegnazione della Bacchelli. (fonte Ansa.it)