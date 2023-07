Con Carlo Frisi dalla spiaggia di Termoli il ricordo di Raffaella Carrà nel Tg2 Post

TERMOLI. Possiamo annoverarla anche come una vecchia conoscenza di Termolionline, che ricorre d’estate nella nostra città. Lui, di Rimini, vive a San Marino, ma è innamorato pazzo del Molise e di Termoli in particolar modo, il suo nome è Carlo Frisi (all’anagrafe Carlo Frisoni) di professione imitatore, comico, cabarettista e attore.

A 15 anni comincia a fare i suoi primi spettacoli nelle piazze italiane. Nel 1985, dopo un provino per Maurizio Costanzo, per Carlo Frisi arriva la popolarità. Grazie al grande successo televisivo, partecipa a trasmissioni di qualità, riuscendo ad affermarsi sempre di più nel mondo dello spettacolo e a conquistare l’affetto del grande pubblico. Su Raidue vince la prima edizione di “Stasera mi butto,” primo campionato nazionale per imitatori condotto da Gigi Sabani. A Canale 5 fa parte del cast di Buona Domenica con Maurizio Costanzo, su Raiuno Fantastico con Pippo Baudo, su Raidue “Ricomincio da Due”, con Raffaella Carrà e proprio stasera su TG2 Post alle 21, da Termoli, verrà raggiunto da una troupe della trasmissione per parlare nel giorno del secondo anniversario della sua morte di Raffaella Carrà.

Sempre su Raidue Carlo ha partecipato a “Ciao Weekend”, con Giancarlo Magalli, su Raitre nel Processo del lunedì, con Aldo Biscardi, sempre su Rai uno “Beato tra le donne”, con Paolo Bonolis. Dal 1994 è protagonista di tutte le trasmissioni tv con il Bagaglino, in diretta dal salone Margherita di Roma, prima sulla rete ammiraglia del servizio pubblico e poi su Mediaset.

Oggi è impegnato soprattutto in tournée in giro per l’Italia, sempre popolarissimo e applaudito da chi ama la comicità pulita e divertente che oggi forse un po’ latita.

Noi lo abbiamo con piacere incontrato ancora una volta nel suo eremo di pace vacanziero termolese, dove viene tutte le estati al villaggio Azzurra, sul litorale nord di Termoli, che ci ha ospitati con molta gentilezza e cortesia come sempre.