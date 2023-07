«Per necessità i giovani accettano di tutto ma a conti fatti sono costretti a fare retromarcia»

TERMOLI. Nelle stagioni estive, nei periodi di maggiore afflusso turistico, due sono le convergenze-convivenze a cui è difficile trovare la quadra.

Il primo, senza dubbio, è quello tra residenti e vacanzieri, che devono condividere luoghi e servizi in modo differente da quello tradizionale, quando c’è meno gente in giro.

L’altro, nodo scorsoio delle ultime annate, è quello della ricerca del personale, per una serie di motivi. Ma chi ha ragione? Chi invoca la poca voglia di imbattersi in impieghi stagionali, specie da parte dei giovani, o chi invece ritiene di non dover soggiacere a condizioni alienanti?

Beh, la narrativa è colma di giudizi e testimonianze sull’occupazionale giovanile, ma noi abbiamo acquisito una ulteriore testimonianza, da parte della madre di una ragazza, che abita e lavora a Termoli.

«Come procede l’estate 2023 per i più giovani? È ormai noto che i datori di lavoro percepiscono incentivi all’occupazione. Sono benefici normativi, economici o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di persone. Sono diretti a supportare economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure con l’erogazione diretta di un contributo. Per quanto riguarda i giovani, la normativa di riferimento in tema di incentivi all’assunzione è contenuta nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi 100-105 e 107), come successivamente modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 10) etc. etc.

Come donna, lavoratrice da quarant’anni e mamma, leggo e rileggo lamentele provenienti da datori lavoro di svariati settori sui nostri giovani! Mi sono un attimo fermata ad ascoltare questi ultimi e le proposte ricevute. Premetto che con l’aumentare dell’età pensionabile i posti di lavoro scarseggiano, argomento lungo oserei capzioso, Veniamo al sodo: ogni attività lavorativa, richiede professionalità, qualifiche, intraprendenza, conoscenza del lavoro da svolgere, orario indefinibile per necessità dell’esercente e datore lavoro-imprenditore che sia. Se un laureato svolge con profitto il proprio compito viene denigrato in modo da escludere l'adeguato guadagno.

Contratti zero, lavoro in nero confermato. Per necessità i giovani accettano di tutto ma a conti fatti sono costretti ad ingranare la retromarcia a meno che non abbiano un santo in paradiso che li raccomandi. In questo ultimo passaggio facciamo lavorare incompetenti raccomandati e distruggiamo le prospettive di chi ha capacità. Mi fermo perché la realtà è ben risaputa, i nostri giovani per avere un lavoro devono andare fuori dal paese è un dato di fatto caso contrario vivere con i propri genitori senza potersi formare una famiglia, senza futuro pensionistico ali tarpate, asini che volano. Sono e resto dalla parte dei giovani di buona volontà perché meritano il nostro sostegno ed un futuro, lo stesso che abbiamo rubato con il nostro agire politico sociale».