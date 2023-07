Centri per l'impiego senza telefono, Di Giacomo: "Se è necessario promuoviamo una colletta"

TERMOLI-CAMPOBASSO-ISERNIA. "C'è voluta una variazione di bilancio regionale per garantire il funzionamento dei telefoni ai Centri per I'impiego di Campobasso, Termoli e Isernia, isolati dal mondo da almeno una settimana". Così Aldo Di Giacomo, presidente dell'associazione “Cultura e Solidarietà".

”Siamo alla situazione scandalosa: i pochi molisani che si illudono di riuscire a trovare lavoro nei Cpi non possono nemmeno comunicare con gli impiegati. Ovviamente anche i servizi telematici ne risentono. Nel Molise dei paradossi ci mancava solo questa situazione che - aggiunge - se non fosse per le conseguenze dirette sui disoccupati sembra una barzelletta. Che le strutture di servizi pubblici per l'impiego servissero a poco, nonostante l'esperienza dei navigator e le novità introdotte dalla nuova misura del Governo che sostituisce il Reddito di Cittadinanza, era ampiamente risaputo e verificato. Ma adesso abbiamo superato ogni limite di sopportazione. La nostra Associazione, in attesa che i soldi della Regione arrivino negli uffici (non si sa ancora quando), è pronta a promuovere una sottoscrizione-colletta pubblica per consentire di mettere in contatto ii Cpi e i nostri disoccupati.

E poi: ci voleva un genio per pensare almeno ad un telefono cellulare per ufficio che con le tante proposte di società telefoniche costa solo una decina di euro".