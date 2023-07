Utenti a tre cifre e pochissimi tecnici, Laboratorio analisi in sofferenza all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Quasi utenti a tre cifre, mentre i tecnici si contano nemmeno sulle dite di una mano. Arriva l'estate e tra i reparti in sofferenza all'ospedale San Timoteo c'è il laboratorio analisi. Solo ieri mattina in 90 e più si sono recati per le prestazioni sanitarie, prelievi nel caso di specie.

Tre tecnici hanno cessato di lavorare il 30 giugno scorso, quattro sono stati in malattia a partire dal 2 luglio e i due restanti devono barcamenarsi in turni assurdi. Novanta gli utenti che sono stati accolti ieri all’ospedale San Timoteo al Laboratorio analisi, ma ormai si accettano solo le urgenze e le liste d’attesa per fare gli esami sono giunte già a oltre il 20 luglio. È questa la situazione che si è cristallizzata in viale San Francesco, peraltro attesa.

Chi ha contratti a tempo determinato deve interrompere il lavoro almeno per 10 giorni, sempre che vengano riconfermati, e il laboratorio in piena estate va in tilt. Vanno coperto turni e settori h 24, considerando riposi obbligatori e ferie. Tra le anomalie segnalate anche nel passato, il numero dei dirigenti, nelle diverse forme, superava quello dei tecnici a tempo indeterminato. Anche qui per coprire il vulnus sarebbe necessario ricorrere a concorsi attrattivi e agire con la leva di contratti strutturali, ma qui entra in gioco la politica e l’attesa per la fine del commissariamento, che liberi le risorse necessarie.