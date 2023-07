Raccolta dei rifiuti nell'Unione dei Comuni, «Disattesi gli impegni del gestore»

LARINO. La cessione del ramo d’azienda alla Impregico srl, nell’ambito dell’appalto della raccolta differenziata e igiene urbana dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno” non trova pace.

Le organizzazioni sindacali Fisascat Cisl Abruzzo-Molise e Fiadel Molise, rispettivamente con Stefano Murazzo e Aly Soliman, hanno inviato l’ennesima missiva ai vertici dell’ente di via Cluenzio, alla prefettura di Campobasso e alla stessa impresa, rinnovando lo stato di agitazione. «In riferimento allo stato di agitazione nei confronti della Impregico srl sull’appalto dell’Unione dei Comuni Basso Biferno e all’incontro svolto in prefettura il giorno 15 giugno scorso, si evidenzia che in quell’incontro palesammo una problematica relativa alla sicurezza, sul posto di lavoro, inficiata dalla doppia presa nel giorno del venerdì.

La Impregico S.r.l. si dichiarò disponibile alla risoluzione chiedendo 15 giorni di tempo per riorganizzare il servizio e comunicare il nuovo calendario ai comuni e all’utenza. Ebbene tale impegno, preso sul tavolo prefettizio, è stato totalmente disatteso in quanto nella giornata del 4 luglio 2023 la stessa Impregico S.r.l. comunicava, per iscritto, alle maestranze in appalto il ritardo dell’entrata in vigore del nuovo calendario non avendo fatto nessuna bozza all’unione dei comuni per l’approvazione e nessuna campagna informativa all’utenza. Per questo, stigmatizziamo l’atteggiamento della Impregico S.r.l. chiedendo contestualmente l’intervento della prefettura. Comunichiamo fin da subito che i lavoratori in appalto non effettueranno la doppia presa che inficia, come già condiviso il giorno 15 giugno scorso, la loro incolumità e sicurezza».