Palaltrisport in via Pertini, opposizione presenta la mozione di revoca sull'affidamento

TERMOLI. L’affidamento dell’amministrazione comunale del Palaltrisport alla Delfina Volley non piace alla minoranza consiliare, che sulla struttura di via Pertini, da completare ancora, ha presentato mozione di revoca del provvedimento assunto pochi giorni fa con atto di indirizzo. In ordine di firma, i consiglieri comunali Manuela Vigilante, Oscar Daniele Scurti, Andrea Casolino, Angelo Sbrocca, Daniela Decaro, Nicolino Di Michele, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Marcella Stumpo, evidenziano che «Il Palatrisport è una struttura sportiva pubblica concepita dalla precedente amministrazione di centrosinistra per la pratica degli sport minori, quali ginnastica ritmica, artistica, scherma, ecc., al fine di promuovere il benessere e la fruizione della collettività; considerando che l’attuale amministrazione comunale, a distanza di quattro anni dall’insediamento, non ha ancora completato i lavori della struttura, in quanto ha preferito destinare le somme, che dovevano essere utilizzate per il completamento della struttura, per altri interventi in città; prendendo atto che con delibera di Giunta comunale n. 152 del 19/06/2023 la Giunta Roberti, ritenendo meritevole l’istanza presentata dalla Asd Delfina Volley School Termoli, volta ad ottenere l’affidamento della gestione del Palatrisport, ha deciso di demandare al Settore Patrimonio l’adozione di tutti i necessari provvedimenti prodromici all’affidamento ed alla stipula delle convenzioni per la gestione dell’impianto sportivo in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative».

Nella mozione, si evidenzia che l’assegnazione esclusiva del Palatrisport allo sport della pallavolo priva la comunità di altre possibilità di utilizzo, contrastando gli impegni iniziali della struttura di ospitare diverse discipline sportive e offrire opportunità di utilizzo ad un ampio spettro di atleti e cittadini. Per questo impegnano sindaco e Giunta a revocare immediatamente la delibera di Giunta comunale n. 152 del 19/06/2023 sull’affidamento esclusivo della gestione del Palatrisport; per mantenere la gestione diretta della struttura, al fine di garantire la possibilità di utilizzo alle società sportive che esercitano sport minori, atteso che le società di basket e di pallavolo già usufruiscono dei palazzetti dello sport, permettendo così la pratica di altre discipline sportive e garantendo un utilizzo più ampio e inclusivo della struttura». La stessa opposizione sottolinea: «L'obiettivo della mozione è quello di assicurare la gestione diretta della struttura, al fine di garantire l'utilizzo alle società sportive che praticano sport minori, permettendo così una maggiore inclusività e accesso alle strutture tenendo conto delle esigenze delle società sportive che attualmente non hanno accesso adeguato alle strutture necessarie per lo svolgimento delle loro attività». Quindi, a dire la sua, di nuovo, è stata Daniela Decaro, che per prima era uscita allo scoperto. «Come vi avevo promesso, vi aggiorno sulla questione Palaltrisport. È stata riscontrata dal Dirigente Settore Patrimonio mia richiesta di informazioni sulla delibera di Giunta n.152 del 19.06.2023 sul completamento, riqualificazione e gestione del Palaltrisport. Trattavasi per il Dirigente, di mero atto di indirizzo.

Ho replicato che il progetto di finanza, procedura prevista dal Codice degli appalti è specifica e non prevede una delibera di tale portata bensì una delibera che preso atto della proposta (che nel caso di specie non c'è stata trattandosi di mera richiesta di convenzione) deve dichiararne la fattibilità e il pubblico interesse. Ho replicato altresì che appariva alquanto singolare che nel testo della delibera comparisse la presente dicitura: "demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l'adozione di tutti i necessari provvedimenti prodromici l'affidamento e alla stipula delle convenzioni per la gestione dell'impianto sportivo in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative". Una procedura viziata ab origine, a mio avviso. E non finisce e qui...»