L'estate mostrerà il suo volto rovente, in arrivo l'anticiclone Cerbero

TERMOLI. L’estate fatica a decollare? Beh, c’è chi rimpiangerà l’attesa, probabilmente. Ci attende un secondo weekend di luglio caldissimo, col sole protagonista, temperature in aumento e picchi significativi. Il potente anticiclone tropicale Cerbero dal deserto del Sahara sta iniziando inesorabilmente ad avanzare verso l’Italia.

Ma sarà dall'inizio della prossima settimana che il rialzo termico si farà ancora più marcato, quando la massa di aria rovente si innalzerà da Marocco, Algeria e Tunisia verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Già lunedì sono attese temperature fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana, Lazio e Sicilia, 36/37°C in Val Padana, Puglia e Basilicata.

Secondo “ilMeteo.it”, con l'arrivo dell'alta pressione il meteo tornerà stabile su tutte le regioni.

La giornata di domani, sabato 8 luglio, sarà una giornata di sole e caldo al Nord, salvo temporali sul Piemonte occidentale. Al Centro previsto sole ovunque e caldo in aumento. Anche al Sud protagonista sole e alte temperature, farà molto caldo soprattutto in Sicilia.

Le previsioni meteo di domenica 9 luglio: impennata delle temperature, con l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone la giornata di domenica sarà stabile e soleggiata ovunque.

Martedì sarà un'altra giornata rovente, con le temperature che aumenteranno anche sul versante adriatico, tanto che locali picchi di 40°C si potranno raggiungere fin sul Tavoliere delle Puglie. Farà caldo anche di notte, con temperature minime che non scenderanno sotto i 24/26°C e che lungo i litorali potranno mantenersi anche superiori, dando luogo alle fastidiose notti tropicali. Aumenterà di conseguenza l'afa, soprattutto dopo il tramonto quando il tasso di umidità sarà in aumento e le temperature ancora elevate.

In Molise, da domani un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

In seguito, tempo variabile tra martedì e mercoledì su Molise, Puglia e Basilicata con annuvolamenti alternati ad ampi spazi soleggiati e rovesci o temporali sparsi tra pomeriggio e sera sulla Lucania, sull'Appennino e tra Molise e Foggiano.

A partire da giovedì, la progressiva rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo aprirà una fase stabile e ben soleggiata sulle regioni, mentre non mancherà anche qualche breve rovescio sul Molise.