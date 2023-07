Parte lunedì 10 luglio il servizio di guardia medica turistica sulla costa

TERMOLI. Da lunedì 10 luglio fino a domenica 27 agosto riparte il servizio di Guardia medica turistica presso la sede Asrem di Termoli, in via del Molinello, al primo piano e a Campomarino in piazzale Aldo Moro.

Il servizio sarà garantito tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20.

I recapiti telefonici sono i seguenti:

GM turistica di Campomarino lido, 334.1179975;

GM turistica di Termoli, 331.2699116

Inoltre sarà attivo, con orario 9 - 20, da lunedì 10 luglio, il servizio India, a cura del 118, presso la sede di Campomarino lido.

La Direzione distrettuale, in accordo con la Direzione strategica ASReM, si riserva la possibilità di istituire altre postazioni di GM turistica presso ulteriori sedi, qualora altri medici offrissero disponibilità, come da nuova procedura di avviso aziendale in corso.