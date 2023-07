Il nuovo presidente della Regione Roberti si è insediato a Palazzo Vitale

CAMPOBASSO. Avvenuta la proclamazione, ieri sera, stamani, il nuovo presidente della Regione Francesco Roberti si è insediato alla guida del Molise. A riferirlo è stata l'Ansa.

A mezzogiorno in punto è arrivato a Palazzo Vitale, sede della Giunta regionale ed è salito quinto piano dove si trova l'ufficio del governatore. Roberti è stato proclamato eletto ieri sera, dieci giorni dopo le elezioni Regionali che hanno sancito la vittoria della coalizione di centrodestra.

Sempre con dichiarazioni all'Ansa, il neo Governatore ha riferito che "Iniziamo subito gli incontri con i consiglieri eletti e con i partiti per definire la Giunta e iniziare a lavorare". "Già ieri sono stato a Roma - aggiunge - e stiamo cercando di trovare dei punti comuni per superare le difficoltà del bilancio finanziario e soprattutto per affrontare di petto la situazione sanitaria del Molise". "Innanzi tutto il criterio che adotteremo è la valutazione sulla base di quella che è stata la proclamazione degli eletti, se non ci sono stati errori e quant'altro, poi vedremo quale sarà la disponibilità di ogni partito sulle deleghe, ma soprattutto ribadisco che faremo in modo che ci sia un rinnovamento perché cambiando solo l'ordine dei fattori il risultato non cambia"