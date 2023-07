Sanzioni e proventi, i "numeri" delle multe in Consiglio comunale

TERMOLI. Torna a farsi sentire la consigliera comunale di opposizione, Daniela Decaro.

«Forse non tutti sanno che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice delle strada, sono devolute ai comuni, quando le violazioni sono accertate da propri funzionari e sono destinati per legge a diversi interventi tra cui interventi di manutenzione della segnaletica delle strade, delle barriere, del manto stradale , a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale, a interventi a favore della mobilità ciclistica, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.

Ho quindi interpellato il sindaco o suo f. f. e l’assessore competente per sapere se ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992 e succ. mod. e int. è stato adempiuto l’obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 maggio, i proventi relativi alle violazioni del “Codice della Strada” dell’esercizio precedente. Se l’Ente ha provveduto a pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni dalla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e al Ministero dell’Interno e in che data. Qual è l’ammontare dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada elevate dal Comune di Termoli.

Come sono stati devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada elevate dal Comune di Termoli e in che percentuale. Vista l’urgenza ho chiesto che l’interpellanza venga trattata nel prossimo Consiglio Comunale. La richiesta che dovrebbe essere di interesse comune è finalizzata a comprendere quali interventi questa amministrazione intende intraprendere affinché tali somme vengano spese nella forma più proficua e utile al miglioramento della viabilità e dei servizi connessi.

Ai sensi dell’art. 208 comma 1 del codice della strada, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal predetto codice, sono devoluti ai comuni, quando le violazioni siano accertate da propri funzionari, ufficiali ed agenti». In effetti, ai sensi del successivo comma 4, una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti tra cui i comuni, è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Il successivo comma 5 prevede che gli enti tra cui i comuni, determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. Ed ancora, il successivo comma 5-bis prevede che la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.