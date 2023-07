Malattia, visita fiscale e invalidità: utenti Inps alle prese con disagi e... Spid

TERMOLI. Giunge alla nostra redazione, una segnalazione di un lettore su una vicenda inerente alla gestione Inps.

Il lettore parla di disservizi che, a lungo andare, possono diventare grandi problemi, sia per i lavoratori, in caso di malattia e assenze dal lavoro, sia per chi fa domanda d’invalidità.

Il nostro lettore ci comunica che, lo scorso maggio, si è assentato da lavoro per malattia. Così, l’Inps di concerto con l’azienda, manda la visita fiscale. Fin qui tutto ok. Il lavoratore, rientra a lavoro e la storia finisce qui. Oggi, però, 8 luglio, a distanza di due mesi dalla malattia, gli è stata recapitata a casa, con mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la lettera Inps che dichiarava che “è stato giudicato idoneo al lavoro da tot data a seguito di visita di controllo. [...] non verranno presi eventuali certificati medici successivamente inviati”. Ora, la domanda sorge spontanea, e se il nostro lettore avesse avuto qualche altro malanno? Come si sarebbe dovuto comportare? Un altro disservizio dell’ente riguarda le domande d’invalidità, presentate prima dal medico di base e poi dal patronato. Spesso, i percettori dell’invalidità sono anziani che, lo spid, il portale Inps poco lo sanno usare.

La risposta alla domanda arriva sempre dopo la chiamata a visita. Questo potrebbe provocare la non presentazione della persona davanti alla commissione. A questo punto, i nostri lettori ci chiedono: “Perché non inviare prima queste comunicazioni e non dopo le varie visite?”.