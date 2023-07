Soste selvagge e ingombranti, nel giro di qualche ora diversi autobus restano bloccati

TERMOLI. Arriva il fine settimana e per i conducenti della Gtm transitare con gli autobus, quelli più lunghi nelle strade centrali e semicentrali è un terno al lotto. Lo sa bene il rappresentante sindacale Cristino Lepore, che per ben due volte, prima in via Germania, quindi in via Duca degli Abruzzi, con la 1 e la 1/, a distanza di un paio d'ore, è rimasto "intrappolato" a causa di soste selvagge con cui alcuni scaltri ma poco educati automobilisti hanno pensato di parcheggiare la propria vettura.

Ma cosa accade in questi casi? Beh, autisti adirati, passeggeri disagiati e corse che si bloccano, interruzione di pubblico servizio? Diciamo che ci siamo molto vicini. In entrambi i casi a intervenire su sollecitazione del conducente, gli agenti della Polizia municipale. Diverse le multe comminate e lasciate "in ricordo" sul parabrezza.