Torna lo spazzamento programmato nel centro

TERMOLI. Da alcune settimane la segnaletica verticale relativa al servizio di spazzamento programmato del centro di Termoli e di altre zone della città adriatica è stata installata.

Sintomo di un ritorno all’antico, quello in cui c’era sì il terrore delle multe per le auto che non sgombravano in tempo gli stalli segnalati, ma anche di una maggiore efficacia nella pulizia delle strade, che oggi langue particolarmente.

Ricordiamo, che la prima modifica avvenne il 30 settembre 2019, quando l’amministrazione di centrodestra, insediata da pochi mesi annullò il preesistente piano di spazzamento programmato delle strade cittadine.

Tuttavia, nel centro della città compreso tra il mare e la linea ferroviaria è stato riscontrato che non è possibile garantire un sufficiente livello di pulizia e di decoro urbano con sistemi di spazzamento che non consentano ai mezzi meccanici impiegati di accedere a tutte le parti della sede stradale compresi tra i marciapiedi, ovvero tra le pareti degli edifici prospicienti le strade. Circostanze che hanno indotto l'Amministrazione a richiedere la definizione di un nuovo piano di spazzamento programmato delle strade del centro cittadino, all'attuate gestore del Servizio di igiene urbana.

La proposta è stata trasmessa già a fine 2020, con la Giunta che l’ha approvata l’11 giugno 2021.

Ora, si parte con l’ordinanza che richiamando la delibera n. 136 di due anni fa, rende esecutivo l’intervento.