Il Carnevale estivo trasforma il lungomare, la festa dei colori lo rende vivo

Il Carnevale sul mare

TERMOLI. Per una volta il lungomare Nord di Termoli – al di fuori della serata di Ferragosto – ha mostrato le sue potenzialità. Manifestazioni e isola pedonale, questo il connubio che forse andrebbe valorizzato più spesso, ne ricordiamo anche in occasione della Notte bianca dello sport.

Insomma, questo il leitmotiv che renderebbe vivo il viale Cristoforo Colombo.

Il Carnevale di Larino è andato al mare in un remake estivo della sfilata dei carri allegorici questa sera sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli, che ha visto sfilare i numerosi giganti di cartapesta in una location inedita, per un evento unico nella storia molisana. La manifestazione, organizzata dall’associazione Eventi Arte e Spettacolo con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Termoli e la collaborazione dell’Associazione Culturale Larinella, con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più un momento culturale e di aggregazione nel panorama nazionale.

L’affluenza è cresciuta via via con l’andare della serata, famiglie, bambini ed anche turisti hanno comunque avuto modo di godersi una serata piacevole e spensierata all’insegna, non solo dei carri allegorici, ma anche della musica e dei balli con la possibilità di gustare anche arrosticini, panini e caramelle presso i chioschetti posizionati per l'occasione. Al divertimento si sono uniti anche molti bagnanti che, dopo aver passato una lunga giornata in spiaggia, sono stati attratti dalla maestosità e magnificenza dei carri e, incuriositi, si sono fermati anche solo per scattare qualche foto.

I carri, che ovviamente sono stati il cuore della manifestazione, erano accompagnati da diversi gruppi di ballo, di cui uno composto da soli bambini, che hanno intrattenuto e divertito i presenti a suon di passi di danza e coreografie originali.

La serata è comunque riuscita a portare allegria, musica, arte, cultura e colore nella ridente cittadina litoranea, ma soprattutto ha regalato grandi sorrisi ai più piccini.

In prima linea associazioni di protezione civile a supporto delle forze dell'ordine, perché anche l'aspetto dell'ordine pubblico non è secondario.

