Pochi tecnici al Laboratorio analisi e partono le verifiche dei Carabinieri del Nas

TERMOLI. Ancora in cronaca il Laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo, che negli ultimi giorni è al centro dell’attenzione a causa della carenza di tecnici.

Proprio per questo, per tutelare le decine e decine di utenti in fila ogni giorno, i Carabinieri del Nas di Campobasso si sono mossi e sono andati a verificare in loco, nel reparto di viale San Francesco, come sta la situazione.

Un quadro critico che permarrà sotto stretta osservazione, per quello che abbiamo potuto raccogliere sotto forma di indiscrezioni proprio in corsia. Tra malattie e decorrenza dei contratti a termine l’organico è ridotto pressoché all’osso, come abbiamo già rivelato nell’ultima settimana.