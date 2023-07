«Un piccolo gesto che fa la differenza: la raccolta mozziconi a Termoli»

TERMOLI. Ieri, sabato 8 luglio, alle ore 18, si è tenuta una raccolta di mozziconi che ha coinvolto il cuore della comunità termolese. Nonostante la modestia dell'iniziativa, il suo impatto è stato di grande importanza per l'ambiente locale.

L'evento è stato organizzato con umiltà e passione da Flavia Del Cioppo, referente locale di Termoli, insieme a Fabio Canosa e Maria De Gaetano.

Con grande gioia, abbiamo accolto la partecipazione di 30 cittadini, ognuno dei quali ha portato con sé l'entusiasmo necessario per rendere questa iniziativa speciale. Insieme, abbiamo rimosso 5 kg di mozziconi e altri 10 kg di rifiuti indifferenziati, dimostrando che ogni contributo conta e che persino le azioni più piccole possono generare un grande impatto.

La raccolta ha avuto luogo nelle vie principali del centro: Corso nazionale, Borgo Antico e Piazza Sant'Antonio. È stato meraviglioso vedere il sorriso sui volti dei partecipanti, inclusi i bambini, che hanno dimostrato una consapevolezza ecologica sorprendente per la loro giovane età.

Tuttavia, non possiamo ignorare la triste realtà: la quantità di mozziconi gettati a terra è stata incredibile. Questo ci spinge a richiedere un aiuto alle autorità competenti, affinché si possano introdurre multe per scoraggiare il comportamento irresponsabile che minaccia il nostro ambiente.

Desideriamo sottolineare l'importanza di unire le forze e sensibilizzare sempre di più la popolazione sull'inquinamento da plastica e sui danni causati dai mozziconi abbandonati. Insieme possiamo creare un cambiamento positivo, rendendo il nostro mondo un luogo più pulito e sicuro per le generazioni future.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato e che hanno dimostrato il loro amore per la nostra comunità e per l'ambiente. Continuiamo a lavorare insieme per realizzare un futuro sostenibile e pieno di speranza.