Il ritorno al 13esimo secolo: il corteo medievale attraversa il centro

TERMOLI. Ieri, per la seconda ed ultima sera, il medioevo è approdato nel centro di Termoli, che ha visto sfilare il “corteo storico del 13° secolo”, con sbandieratori, cavalieri, dame, giullari di corte, frati che hanno fatto sognare i presenti, facendogli vivere attimi tra la fantasia e la storia.

La manifestazione è iniziata nel Porto della cittadina con l’arrivo delle reliquie di San Timoteo, portate alla banchina dai vogatori che le hanno consegnate con fierezza ai cavalieri, e custodite dagli stessi con onore per tutto il resto della serata.

Il percorso è successivamente proseguito, come già annunciato in precedenza, lungo tutto il centro termolese, che ha ospitato la parata degli sbandieratori, i quali si sono esibiti in uno spettacolo coreografico accattivante, accompagnati dal suono ritmato di tamburi e chiarine, riuscendo a coinvolgere magnificamente famiglie, bambini e turisti, mettendogli in scena momenti tipici della vita medievale.

L’evento si è poi concluso ai piedi del Duomo, uno dei luoghi più caratteristici del centro storico termolese, dove, accerchiati da una folla gremita, gli sbandieratori hanno dato il meglio di loro, chiudendo l’evento con uno spettacolo mozzafiato, che ha lasciato sbalorditi tutti i presenti, molti dei quali non hanno potuto fare a meno di estrarre i propri cellulari per immortalare quel momento magico per sempre.

Possiamo dire che l’iniziativa ha riscosso un grande successo, e che è riuscita a far immergere nel migliore dei modi un’intera cittadina nel 13° secolo.

Galleria fotografica