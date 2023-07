Parcheggi davvero introvabili, sarà aperta anche quest'anno l'area gratuita in viale Marinai d'Italia

Work in progress

Work in progress lun 10 luglio 2023

TERMOLI. L'arrivo del mese di luglio comporta una serie di passaggi obbligati, per così dire. Iniziative e provvedimenti che mirano a coadiuvare il flusso turistico e uno dei nodi scorsoi è sicuramente la penuria di parcheggi, che storicamente penalizza la nostra città.

Specie nei giorni più affollati, specie la sera, è pressoché introvabile lo stallo agognato e da alcuni anni uno "sfogo" in questo in senso viene rappresentato dall'area demaniale di viale Marinai d'Italia, che ora è in gestione all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari.

L'Authority barese, presieduta dal professor Ugo Patroni Griffi, ha pubblicato l'avviso con cui rende noto il possesso anticipato da parte dell'amministrazione comunale di Termoli per i 4 mesi estivi, da giugno a settembre, finalizzato a insediare proprio l'area del parcheggio gratuito e successivamente le giostre per la festività di San Basso, che si protrae sino a Ferragosto.

L'amministrazione nei giorni scorsi ha incaricato una ditta per la sistemazione dell'ampia superficie e si prevede che possa essere pronta nell'arco di una decina di giorni, queste le ultime informazioni che abbiamo acquisito a riguardo. Sicuramente, rappresenterà una boccata di ossigeno per coloro che giungono a Termoli, specie nel fine settimana, considerando anche la chiusura al traffico del centro, proprio nei weekend, per poi essere esteso al mese di agosto.