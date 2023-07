Unione dei Comuni: novità nel servizio della raccolta differenziata

BASSO MOLISE. Ha provocato novità il braccio di ferro che Fiadel Molise e Fisascat-Cisl ormai da quasi un anno stanno ingaggiando con l'Unione dei Comuni "Basso Biferno", anche a seguito della cessione del ramo d'azienda tra Giuliani Environment e Impregico srl. I residenti di Campomarino, Guglionesi, Larino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, Montecilfone e Ururi vedranno da oggi l'entrata in vigore del nuovo calendario della raccolta differenziata "Porta a porta" per le utenze domestiche, che vedrà il ritiro della carta nel primo e terzo martedì del mese e il vetro non più settimanale, ma solo nel 2^ e quarto martedì del mese.

Motivi di sicurezza addotti dalle maestranze e dai rappresentanti sindacali alla base di questo provvedimento, che il gestore ha ritenuto sostenibile, mentre non lo era sulla base delle contestazioni ricevute, mantenere lo status quo. Nel passato, quando c'era il primo gestore, con una serie di compensazioni rispetto al capitolato d'appalto, sui servizi non ancora resi operativi, si riusciva a sopperire. Intendimento dell'Unione dei Comuni "Basso Biferno", ora, è quello di applicare il capitolato in ogni sua parte.