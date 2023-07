Domenico Guidotti relatore all'incontro: "L'Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto"

In trasferta lun 10 luglio 2023

TERMOLI. Giudice federale nel mondo velico, Domenico Guidotti sarà tra i protagonisti dell'incontro di presentazione del progetto "L'Italia vista dal mare - Scopri dove ti porto" che si terrà domani, martedì 11 luglio, alle ore 16.30, al porto turistico Cala del Golfo di San Salvo, presso il Trabocco Diamante.

L’iniziativa sarà presentata con un convegno sul turismo nautico, al quale parteciperanno:

Oreste Ciavatta, presidente Porto turistico Cala del Golfo;

Emanuela De Nicolis, sindaco del Comune di San Salvo;

Tiziana Magnacca, presidente del consiglio comunale di San Salvo;

Stefano Varone, Comandante Ufficio circondariale marittimo di Vasto;

Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara;

Daniele D’Amario, assessore al Turismo della Regione Abruzzo.

Gli interventi, moderati da Paolo Dal Buono, direttore della 35esima edizione di Appuntamento in Adriatico, saranno a cura di:

Francesco Di Filippo, vice presidente vicario di Assonautica Italiana e presidente Assonautica Pescara Chieti;

Bruno Santori, vice presidente Assonat - Associazione nazionale porti e approdi turistici;

Domenico Guidotti, presidente IX Zona FIV – Federazione Italiana Vela;

Carmine Salce, presidente del Marina di Pescara;

Andrea Fazioli, delegato Adriatico Centrale Lega Navale italiana;

Carlo De Luca, presidente Club nautico San Salvo e Assonautica locale San Salvo;

Roberto De Gioia, vice presidente Assonautica Italiana e vice presidente Assonautica Trieste.

“L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” valorizza e promuovere il turismo nautico e la vacanza in barca attraverso affascinanti rotte e itinerari alla scoperta del ricco patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico italiano.

Il Ministero del Turismo e le Regioni italiane hanno affidato, nell’ambito della campagna “Viaggio italiano - Scopri l’Italia che non sapevi”, la promozione de “L’Italia Vista dal Mare - Scopri dove ti porto” alla flotta delle 35esima edizione di “Appuntamento in Adriatico”, manifestazione simbolo della vacanza in barca ideata da Assonautica Italiana.