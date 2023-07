Laboratorio analisi di nuovo al completo, ma l'Asrem affretti la stabilizzazione dei precari

TERMOLI. Almeno una buona notizia è arrivata dall’ospedale San Timoteo, oltretutto era attesa. Personale tornato al completo al Laboratorio analisi, dove oltre al personale che era in malattia, rientrato progressivamente in servizio nei giorni scorsi, l’ultimo oggi, anche i 4 tecnici che avevano concluso il contratto a termine il 30 giugno, con l’obbligo di “staccare” per un periodo fissato dalle norme vigenti, sono tornati al lavoro in viale San Francesco e almeno fino al prossimo 31 dicembre non ci dovrebbero più essere problemi in questo senso.

Ma l’attenzione ora si sposta proprio a quello che accadrà nei mesi a venire, dove l’Asrem è chiamata alla stabilizzazione del personale tecnico, attraverso i concorsi a tempo indeterminato, proprio per evitare che a gennaio si torni a scontare una penuria come quella della prima decade di luglio.

L’assenza dei tecnici non ha avuto riverbero sulle analisi da compiere nei prelievi effettuati all’ospedale San Timoteo e su quelli provenienti dai ricoverati, ma solo sui campioni prelevati nel distretto, ossia dai poliambulatori, che sono stati dirottati al Laboratorio analisi del Cardarelli e qui a causa di un vulnus tecnologico, c’è qualche ritardo nella refertazione. Attività garantita in viale San Francesco coi due tecnici presenti e l’impegno dei dirigenti medici e biologi.

Il Nas è tornato anche ieri per monitorare la situazione, come avevamo reso noto già domenica scorsa, perché l’attività del Laboratorio analisi, al pari di altri reparti, è considerata strategica nell’ambito dei servizi offerti dalla rete ospedaliera molisana.

Proprio per evitare questo “corto circuito”, in un incontro sindacale, la Uil-Fpl, con la responsabile Fernanda De Guglielmo, prima che i contratti a termine scadessero, «considerato che nessuna procedura concorsuale era stata espletata per il personale tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico e di Radiologia Medica, vista che nel mese di giugno 2023 i contratti dei citati lavoratori erano in scadenza – già lo scorso 14 maggio scorso - avevamo chiesto la proroga dei contratti senza stacco e conseguente stabilizzazione. Proposte accolte favorevolmente dalla direzione generale compresa la modifica del profilo professionale per gli infermieri che non svolgono le proprie mansioni», tuttavia di questo poi non c’è stata alcuna evoluzione, come abbiamo visto.