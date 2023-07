Piccoli Comuni, inviata circolare ai prefetti sul "Fondo Assunzioni Pnrr"

CAMPOBASSO. È stata inviata a tutti i prefetti una circolare del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, contenente indicazioni operative circa le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del cosiddetto Fondo Assunzioni Pnrr da 30 milioni di euro annui fino al 2026 (art. 31-bis, c. 5, Dl n. 152/2021), messe a disposizione dei Comuni fino a 5 mila abitanti attuatori di progetti inseriti nel Piano.

La circolare è stata inoltrata per una massima diffusione ai piccoli Comuni di competenza, con lo scopo di agevolare l’accesso alle misure previste in particolare dal Dpcm del 1° maggio 2023 (pubblicato lo scorso 13 giugno nella Gazzetta Ufficiale) con cui: sono stati rideterminati gli oneri del precedente Dpcm del 30 dicembre 2022, attuativo del Fondo, relativi alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale con specifiche professionalità; e con cui è stato dato seguito alle novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (art. 1, c. 828, L. n. 197/2022), che ha esteso l’utilizzo del Fondo anche per sostenere il trattamento stipendiale dei segretari comunali, figure riconosciute centrali nella delicata fase di attuazione degli obiettivi connessi al Pnrr, e per iniziative di assistenza tecnica. Il Dpcm del 1° maggio 2023 ha dunque individuato i criteri di riparto dei contributi agli enti locali per il segretario comunale, pari a 40mila euro annui dal 2023 al 2026, e ha fissato il quantitativo da destinare all’attività di supporto tecnico, per ciascuno degli anni 2023/2026, specificando che i relativi soggetti esperti saranno individuati mediante il Portale del Reclutamento inPA attraverso un bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica di intesa con l'Anci.

Rispetto a tali misure, quindi, la circolare inviata ai prefetti contiene istruzioni operative:

sulle somme attribuite con il Dpcm del 30 dicembre 2022 per l’assunzione di personale a tempo determinato, con particolare riferimento alle richieste di modifica del profilo e della categoria professionale nei limiti del contributo attribuito e nell’ambito del medesimo progetto;

sul contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali, con particolare riferimento ai casi di possibili variazioni del rapporto di servizio con l’ente locale durante il periodo di contribuzione, a quelli dei periodi di vacanza della sede di segreteria e a quelli di estinzione o modifica delle convenzioni di segreteria;

sulle modalità di rendicontazione delle risorse.

La circolare ricorda che è fissato al 31 luglio 2023, il termine per la presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, delle richieste relative al sostegno per il segretario comunale. A tal fine, le richieste potranno essere presentate utilizzando l’applicativo "Contributo per i segretari comunali" sul portale Lavoropubblico.gov.it, raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, che mette a disposizione le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione.