"R...estate in sicurezza", la prevenzione si sposta a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Domenica prossima, 16 luglio, dalle ore 18:30 alle ore 23, in piazza Aldo Moro, ci sarà una giornata di sensibilizzazione e prevenzione dal titolo "R...estate in sicurezza". «Il progetto, nasce per divulgare le buone norme di protezione civile, per l’apprendimento delle norme di prevenzione e per incrementare la cultura sulla sicurezza e sull’efficacia degli interventi in emergenza che possono davvero fare la differenza. Una giornata sia per gli adulti che per i più piccolini. Diventiamo tutti parte attiva!!!». Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco Volontari.

Il progetto creato dalla collaborazione con altre due associazioni, Salvamento Molise e Cvp Campomarino, nasce per divulgare le buone norme di protezione civile ed attività informative, formative e per l’apprendimento delle norme di prevenzione e di sicurezza. In particolare, focus su: Blsd, per salvare una vita non servono super eroi, basta conoscere poche e semplici manovre ed eseguirle nei momenti del bisogno; disostruzione delle vie aeree, utili consigli per gestire i piccoli problemi che possono verificarsi nei lattanti, nei bambini e negli adulti a seguito di un’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo solido, liquido o semiliquido; antincendio boschivo, diffondere le buone pratiche da adottare per ridurre il rischio attraverso scelte improntate al rispetto del territorio e dell’ambiente, ma anche per fronteggiarlo in caso di emergenza.

Dove il bosco è a stretto contatto con le abitazioni diventa prioritaria la piena collaborazione tra operatori specializzati e privati cittadini. Inoltre, alluvione: imparare a prevenire e ridurre gli effetti di un'alluvione è un compito che riguarda tutti noi, quali sono i comportamenti corretti in caso di allerta, durante un’alluvione e subito dopo. Infin, presentazione delle “Prime 10 regole d’oro per un bagno sicuro. Educazione alla prevenzione per la sicurezza sulla spiaggia e in mare. Le attività si svolgeranno in un'unica giornata e vedranno coinvolti volontari formati ed esperti nel settore che intratterranno i partecipanti insegnando loro i comportamenti da attuare in caso di emergenza. Sul campo di simulazione saranno presenti mezzi ed attrezzature forniti dalle rispettive Associazioni e ci sarà per i più piccoli un percorso di giochi di abilità (Grisulandia) perché i bambini di oggi, saranno i soccorritori di domani. Lo scopo è quello di incrementare la sensibilità e la cultura sulla sicurezza e sull’efficacia degli interventi in emergenza che possono davvero fare la differenza.