In Consiglio comunale arriva l'incompatibilità di Roberti governatore-sindaco

TERMOLI. A sei giorni dalla proclamazione e a cinque dall'insediamento, debutterà domani mattina in veste da Governatore del Molise in Consiglio comunale il sindaco Francesco Roberti.

Il presidente dell'assise civica Annibale Ciarniello ha convocato la seduta per mercoledì 12 luglio, alle 10, in prima convocazione (dopodomani alle 11 l'eventuale seconda) presso la sala consiliare, in seduta straordinaria e urgente, anche in modalità telematica. Sarà trattata proprio la proclamazione del presidente della Regione Roberti con determinazioni sull'eventuale incompatibilità.

In agenda anche una variazione di Bilancio, il riconoscimento di un debito fuori bilancio e la mozione sulla rottamazione delle cartelle.