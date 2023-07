Studenti fuori sede e Tari agevolata: «Ancora nulla di concreto»

TERMOLI. Ritorna la polemica politica dem, dal circolo di Termoli, con il vicesegretario Mario Orlando.

«Ci ritroviamo a scrivere e a segnalare un fatto alquanto strano ma nel quale si sono imbattute diverse famiglie termolesi.

Ci riferiamo all’iniziativa del consigliere Vincenzo Aufiero che durante in Consiglio comunale e poi nero su bianco, su tutti i giornali locali, dimostrava gioia per l’approvazione della sua proposta che prevedeva il taglio della Tari per tutte le famiglie di Termoli che avevano i figli all’Università con contratto di affitto regolarmente registrato. Bene, alcuni cittadini di Termoli si sono recati alla Creset per avere informazioni su quella proposta del consigliere (attualmente anche vice presidente del Cosib) e per tutta risposta si sono sentiti dire dai dipendenti della Creset che dietro a quella idea non c’è nient’altro perché finché non si modifica il regolamento della TariI si parla solo di aria fritta.

Quindi le famiglie hanno dovuto pagare l’imposta Tari per intero così come sempre e al di là dei proclami dobbiamo purtroppo confermare che non c’è nulla di concreto. Grande la delusione delle famiglie che avevano creduto alle parole del consigliere».