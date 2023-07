Discariche abusive e abbandono di rifiuti, «Quali risultati per l'attività sul territorio?»

TERMOLI. Non mollano le redini dell’opposizione, nonostante il cambio di gruppo. Nicolino Di Michele, Daniela Decaro (prima firmataria) e Antonio Bovio tornano a battere sulla questione rifiuti. «Sin dal nostro insediamento in consiglio comunale, abbiamo monitorato il territorio e interrogato l'amministrazione sulla presenza di rifiuti e di vere e proprie discariche in alcune zone di Termoli. Abbandonare rifiuti è vietato dalla legge ed è moralmente un comportamento deprecabile per i danni che si provocano all'ambiente e alle tasche dei cittadini. Già perché tutta l'attività di vigilanza, recupero, smaltimento, bonifica su chi ricade se non sui cittadini?

Sappiamo che molti siti sono attenzionati ma sappiamo anche che il problema non pare risolto per questo abbiamo depositato una interpellanza con richiesta di risposta urgente nel prossimo consiglio comunale con cui abbiamo chiesto di conoscere qual è l'attuale situazione. Ci capita di confrontare la nostra realtà con quella di alcuni paesi del Centro-Nord e ci chiediamo perché non si può riuscire a tenere pulito il nostro territorio così come fanno gli altri? Perché? Cosa non funziona? Inciviltà o difficoltà di conferimento? Senza voler giustificare nessuno perché non ci sono giustificazioni per chi abbandona rifiuti riteniamo che un'amministrazione ha il dovere di prendersi in carico il problema e di risolverlo non solo sanzionando e monitorando ma anche analizzandolo cercando di capire quali possono essere le cause e quali le soluzioni definitive.

Coscienza civica, amore per il territorio, azioni mirate, controllo e vigilanza. La ricetta c'è ma quanto è salata!» Nell’interpellanza, rivolta al sindaco Francesco Roberti e all’assessore all’Ambiente, viene evidenziato che la gestione dei rifiuti urbani compete ai Comuni, obbligati ad assicurare la tutela igienico-sanitaria e a vigilare sull’uso del territorio. «Ai sensi del D. Lgs. 152/06, Parte IV, art. 184, comma 2 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua” sono rifiuti urbani. Pertanto, a fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, essi devono essere rimossi, dal Comune, anche se tra gli stessi sono presenti determinate tipologie di materiali, che, in base alla loro presumibile origine, sarebbero rifiuti speciali. Sul territorio termolese insistono aree interessate all'abbandono sconsiderato di rifiuti.

L'ente dispone di fototrappole quali strumenti utili a individuare eventuali trasgressori. «Vogliamo sapere quanti siti o aree nell'anno 2022 e da gennaio 2023 a giugno 2023 interessate all'abbandono di rifiuti, sono state individuate. Quante sanzioni amministrative sono state elevate ai trasgressori e quale l'ammontare complessivo nel 2022 e nel periodo gennaio- giugno 2023 Se dalle aree interessate all'abbandono dei rifiuti gli stessi sono stati recuperati e smaltiti. In caso di risposta affermativa in che data quanti interventi sono stati fatti da gennaio 2022 a giugno 2023, che società è intervenuta e quale importo è stato corrisposto per il servizio da parte del comune di Termoli. Se le aree o i siti interessati sono stati bonificati. In caso di risposta negativa il motivo per cui non v'è stata bonifica. In caso di risposta positiva si chiede di sapere quante bonifiche sono state effettuate, in che date per quale ammontare e se attualmente quelle stesse aree risultano pulite».