Mancano i medici nelle carceri molisane, l'Asrem corre ai ripari

CAMPOBASSO. L'Asrem ha approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato per garantire l'assistenza medica presso gli Istituti penitenziari di Campobasso, Isernia e Larino.

Il provvedimento, a firma del Commissario straordinario Asrem Evelina Gollo, è stato emesso in quanto queste strutture sono sprovviste di personale medico con incarico a tempo indeterminato.

Inoltre, nei termini concessi da un precedente avviso "non è stata prodotta alcuna domanda per cui l'Azienda ha provveduto a prorogare gli incarichi a tempo determinato già in essere". (Fonte Ansa.it)