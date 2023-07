La qualità delle acque marine molisane in vetrina a UnoMattina Estate, ora è attesa la Goletta verde

TERMOLI. Uno splendido servizio quello diffuso stamani su UnoMattina Estate, alle 7.47 su RaiUno, che ha promosso la qualità delle acque di balneazione della costa molisana e le tradizioni marittime di Termoli.

Un servizio che ha preso in esame i risultati encomiabili del monitoraggio delle acque marine sono state al centro di diversi step nel corso dell’anno e anche per lo studio nazionale dell’Ispra, la costa molisana si conferma eccellente per il 98,5%, solo un tratto di 500 metri (l'1,5%) su 33 km è considerato appena sufficiente in relazione alla qualità delle acque balneabili e questo risultato è superiore alla media nazionale, all’interno del monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente risultano eccellenti circa 5.000 dei 5.300 km di aree marine adibite alla balneazione, pari al 95,5% del totaleIntanto, si attende anche l’arrivo di Goletta Verde, il vascello simbolo di Legambiente, che è atteso a Termoli il 27 e 28 luglio. In quella data, oltre a svelare i dati sul loro campionamento delle acque, si punterà sui temi messi a fuoco nel rapporto “Mare Monstrum”, che nel Molise vede 78 reati rilevati su 2.761 controlli, pari all'1,6% del totale nazionale. In particolare, 80 le denunce, 33 i sequestri e 133 gli illeciti amministrativi scoperti, di cui 132 con relative sanzioni. Legambiente analizzati i dati delle forze dell'ordine e della Capitaneria di Porto (esclusi quelli della Guardia di Finanza). Il viaggio della Goletta Verde rileva con monitoraggi scientifici la qualità delle nostre acque denunciandone anche la cattiva depurazione. Un viaggio, iniziato oltre 30 anni fa, lungo tutte le coste italiane, per difendere la bellezza del nostro Paese che vede impegnati tantissimi volontari per monitorare l’inquinamento dei nostri mari e decine di attività, incontri, laboratori, mobilitazioni.

Perché amiamo il mare e vogliamo proteggerlo. Quella di Goletta Verde è una missione contro illegalità, cementificazione, fonti fossili, mala depurazione e rifiuti. Quest’anno al centro della campagna la lotta alla crisi climatica, la promozione delle energie rinnovabili e dell’eolico off-shore. In Italia il 25% della popolazione non è servita da un adeguato servizio di depurazione. Scarichi non depurati che, purtroppo, finiscono nei nostri mari. Un problema che si somma a plastiche, microplastiche, scarichi illegali ed ecomafie. Inquinamento, abusivismo edilizio, mala depurazione, cattiva gestione dei rifiuti, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità: tutte facce della pressione illegale sull’ecosistema marino del nostro Paese. Dati anteprima “Mare Monstrum”. Nel 2022 lungo le coste italiane sono state 13.229 le infrazioni contestate, pari a 1,8 violazioni per ogni chilometro di costa.

Crescono nel 2022 gli illeciti amministrativi, pari a 8.499 (+24,2% rispetto al 2021) e le sanzioni amministrative, 8.935 quelle comminate (+ 47,7% rispetto al 2021). In diminuzione, invece, il numero di reati (4.730, -32,9% sul 2021) e il numero delle persone denunciate o arrestate (4.844, -43,6% rispetto al 2021) e quello dei sequestri (1.623, -51,7% rispetto il 2021), per un valore economico di oltre 385 milioni di euro. Le 5 proposte. Secondo il cigno verde è urgente procedere verso la piena ed effettiva depurazione delle acque reflue attraverso 5 azioni: 1) rilanciare a livello nazionale e locale la costruzione e l’adeguamento e/o messa in regola dei sistemi fognari e di depurazione, migliorando l’intero sistema di gestione, integrando il ciclo idrico (collettamento fognario e depurazione) con quello dei rifiuti (gestione fanghi di depurazione); 2) efficientare la depurazione delle acque reflue, valorizzandole come risorsa e permettendone il completo riutilizzo in settori strategici come l’agricoltura superando gli ostacoli normativi nazionali (DM 185/2003) con l’attuazione del regolamento UE 741/2020; 3) rafforzare e rendere più efficienti i controlli delle Agenzie regionali di protezione ambientale messe in rete nel Sistema Nazionale di protezione ambientale, coordinato da Ispra (SNPA) e i controlli delle forze dell’ordine contro gli scarichi illegali; 4) regolamentare lo scarico in mare dei rifiuti liquidi (acque nere e grigie, acque di sentina, ecc), istituendo, per esempio, delle zone speciali di divieto di qualsiasi tipo di scarico, anche oltre le 12 miglia dalla costa; 5) promuovere politiche attive per la prevenzione nella produzione di rifiuti e riciclo e per la migliore tutela del mare e della costa.