Sull'Unione dei Comuni: «Cambiano la raccolta differenziata senza che si avvisino tutti per tempo»

LARINO. Il cambio di organizzazione della raccolta differenziata solleva una polemica politica, dall'opposizione a Palazzo Ducale.

«Da un giorno all'altro, c'è un cambio di programma, relativo al calendario per il ritiro dei rifiuti differenziati che restano dietro la porta dei cittadini senza che gli stessi vengano informati per tempo. Come è possibile che in tempi in cui la comunicazione viaggia in tempi reali, il popolo è sempre l'ultimo a sapere? Sicuramente perché la considerazione che si ha di esso è del tutto subordinata ad una concezione secondo cui i cittadini devono solo pagare le tasse anche se il servizio è poco rispondente alle somme versate nelle casse comunali. In questa maniera si confonde e si trascurano non solo i diritti, ma si manifesta lo scarso interesse che si nutre per il popolo. Moltissime le lamentele per il mancato ritiro dei rifiuti, salvo poi, apprendere CON CALMA, che il calendario è stato cambiato. Da chi? A detta del sindaco dalla ditta incaricata dall'unione dei comuni. Ci chiediamo, ma l'Unione de Comuni ce l'ha un delegato dell'amministrazione? Questi ha riferito in tempi utili di tale cambiamento? Inoltre, questa ditta da chi viene pagata? Crediamo anche dal nostro Comune, con i soldi dei cittadini che pagano la TARI. Si aggiunge che, non è la prima volta che si verificano disservizi e disguidi nel servizio e mai il Comune ha pensato di chiedere risarcimento in merito, visto che lo poteva fare e lo può fare per legge. Non SI PUÒ dire: l'ha deciso la ditta.

La ditta è una SOCIETÀ che eroga il servizio, e il Comune, come Ente Statuale e rappresentativo, RISPONDE SEMPRE, per qualsiasi inadempienza o negligenza, non solo per cura e rispetto dell'igiene, ma anche per il fatto che, dai cittadini percepisce i soldi della Tari, con i quali deve GARANTIRE IDONEO SERVIZIO. È il caso di vigilare sull'operato e sulle improprie decisioni della ditta, per far fronte all'indecente situazione igienica a cui si aggiunge il degrado quotidiano della città con cassonetti stracolmi e rifiuti di ogni genere trascinati in strada da cani che girano di notte. Tutto questo per dovuta conoscenza e cura della città, non degna dello stato di abbandono in cui versa. Il gruppo consiliare INSIEME PER LARINO, Chiede propositivamente, l'immediato ripristino del servizio che dovrà svolgersi con puntualità, ordine e precisione settimanale; qualora non dovesse essere posta la necessaria attenzione, intimiamo diffida al Comune mettendo a conoscenza dei fatti, anche l'Asl territorialmente competente».