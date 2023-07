Poetry Slam, la termolese Francesca Fiori alle finali nazionali

TERMOLI. La termolese Francesca Fiori è la campionessa regionale di Poetry Slam e rappresenterà la zona Abruzzo-Molise alle finali nazionali di Rimini 2023.

Domenica 9 luglio si è disputata la finale regionale di Poetry Slam al CFU di Pescara. Otto erano lƏ poetƏ in gara selezionatƏ durante l’anno che hanno dato spettacolo sfidandosi a colpi di versi.

Il Poetry Slam Movement nasce a Chicago nel 1986 fondato dal poeta operaio Marc Kelly Smith ed arriva in Italia con Lello Voce nel 2001. Si tratta di una gara di poesia performativa in cui i partecipanti sono chiamati a leggere, interpretare o performare i loro testi autografi con l’ausilio esclusivo di corpo e voce. Nello spettacolo performativo il pubblico gioca un ruolo particolare, chiamato alla partecipazione attiva, in veste di giuria. La dinamica della sfida finalizzata al un maggior coinvolgimento, diventa pretesto per l’incontro tra realtà, poetƏ e pubblico. Nel 2013 si costituisce la Lega Italiana Poetry Slam (LIPS) che si occupa del coordinamento nazionale, della qualificazione ai campionati internazionali, dell’organizzazione di eventi e della riflessione teorica sulla poesia orale, sulla performance e sulle contaminazioni.

Francesca Fiori partecipa per la prima volta nel 2015 e ne resta affascinata.

“Il Poetry Slam è un atto di liberazione delle parole dalla carta e di me stessa”

Nel 2016 organizza presso la libreria Fahrenheit di Termoli assieme al collettivo abruzzese il primo PS in Molise, replicato lo scorso 17 luglio presso il Chiosco nel Bosco di Montecilfone. Il progetto di costituire un collettivo regionale abbinato a quello abruzzese è solo all’inizio e si muove nella prospettiva di creare una realtà poetica viva e legata al nazionale anche nella nostra splendida regione.