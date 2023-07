Rianimazione al San Timoteo, la nuova responsabile è la dottoressa Giuliano

TERMOLI. Incarico formale al vertice del reparto di Rianimazione del San Timoteo. L’Asrem, con la commissaria straordinaria Evelina Gollo, ha formalizzato l’incarico per il responsabile dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione, affidata alla dottoressa Giovanna Giuliano. Si perfeziona così l’iter avviato con deliberazione del Direttore Generale n.443 del 27.03.2023, in cui è stato indetto avviso interno per il conferimento di incarico dirigenziale di responsabile di Anestesia e Terapia Intensiva del presidio ospedaliero di Termoli. Il 10 maggio scorso è stata nominata la commissione per l’accertamento dei requisiti d’ammissione e l’esame comparativo dei curricula dei candidati.

Tre i dirigenti medici che hanno risposto all’avviso, si tratta di Giovanna Giuliano, David Di Lello e Nicola Zagaria. La commissione ha verbalizzato le proprie valutazioni il 31 maggio scorso, all’accertamento dei requisiti d’ammissione e all’esame comparativo dei curricula ha proposto di conferire l’incarico alla dottoressa Giovanna Giuliano, in ragione delle elevate competenze professionali nonché per “la maggiore anzianità di servizio, la significativa esperienza professionale nella materia e la conoscenza del contesto specifico”. Proposta che è stata accolta dalla dottoressa Gollo. Un’altra notizia, sempre dall’ospedale San Timoteo, riguarda invece il servizio di Emodinamica del reparto di Cardiologia, che per la seconda settimana consecutiva ha visto coprire i turni dei medici e le reperibilità del personale.