Non si curano più della presenza dell'uomo, sulla proliferazione dei cinghiali urgono risposte

TERMOLI. Tra il serio e il faceto, ormai la cronaca quasi quotidiana porta a trattare la presenza dei cinghiali nell’area urbana termolese.

Ultimamente, anche con episodi spiacevoli, come l’aggressione a un cane nell’area dog-park, peraltro sottolineato da una lettera al direttore che abbiamo pubblicato poche ore fa.

Insomma, argomento di estrema attualità, c’è chi incontri ravvicinati con gli ungulati li vive come motivo di curiosità, specie quando gli esemplari sono più piccoli, sta di fatto che la proliferazione degli animali selvatici resta un fattore d’allarme.

Lo abbiamo visto anche nelle zone limitrofe al Molise, e non solo per i cinghiali. Rischi per la circolazione stradale, ma anche lo stretto contatto, ormai, può provocare fatti particolari.

Le strategie messe in campo sin qui non sono risultate efficaci, oggettivamente anche difficilmente rintracciabili per le presenze in città, che sono cosa diversa da quelle in campagna, dove i danni sono soprattutto inferti alle colture e ai fondi, occorre percorrerne altre strade.

Lo ribadiamo oggi perché ci è giunta anche un’altra segnalazione, da via Adige: un esemplare di grosse dimensioni alla ricerca di cibo proprio nei pressi di alcune abitazioni, dove ci sono anche i bambini che giocano in strada in questo scorcio di mezza estate.

Ormai senza paura affrontano ogni ambiente dove c’è la presenza antropica dell’uomo, sintomo di una convivenza che da parte loro funziona…