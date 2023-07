Gestione Covid, Iacovino: "Una commissione d'inchiesta subito"

TERMOLI. "Commissione d’inchiesta subito!". È questa la proposta dell'avvocato Vincenzo Iacovino sulla gestione dell'emergenza Covid in Molise.

"Chiedo al neo presidente della giunta regionale di istituire una commissione di inchiesta sulla malagestione dell’emergenza covid in molise che ha provocato 800 morti- continua Iacovino- Il comitato “verità e dignità vittime covid 19” e’ pronto a dare il suo contributo con le sue denunce, documentazione e testimonianze!

C’è bisogno di fare chiarezza sulla mala gestione, sui rapporti con le strutture private e la peggiore gestione della sanità e della asrem che ha provocato un disastro sanitario e umanitario, sociale ed economico senza precedenti!

Il presidente roberti ha fatto diverse battaglie per una sanita’ corrispondente a lea e oggi, anche per coerenza, ci deve far capire come sia possibile che la sanità sia arrivata a questo punto, ma soprattutto perche la regione non abbia ancora un centro covid nonosrante i 9.000.000 di euro stanziati dal 2021!

Nel molise 800 morti certificati per covid non tutti sono dovuti al covid bensi alla malagestione e abbiano il diritto di sapere perché!

Vogliamo verità e giustizia!".