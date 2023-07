Roberti debutta alla Conferenza delle Regioni, siglata intesa sulla Biodiversità

ROMA. Come abbiamo già accennato nell’articolo di resoconto sulla seduta odierna del Consiglio comunale, ha debuttato oggi da Governatore alla Conferenza delle regioni il neo presidente del Molise, Francesco Roberti.

Nell’occasione, c’è stata l’intesa della Conferenza delle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni sul decreto di adozione della Strategia Nazionale Biodiversità 2030. Si definiscono gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi in attuazione di tutti gli impegni assunti a livello internazionale e di quelli nell’ambito del Piano per la Transizione Ecologica. Il decreto istituisce il Comitato di gestione per la Strategia Nazionale Biodiversità 2030, nel quale è prevista la partecipazione di un rappresentante di ciascuna delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’impegno è di invertire a livello globale l’attuale tendenza alla perdita di biodiversità e di collasso degli ecosistemi e di contribuire a garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi del pianeta siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti.

Il processo di definizione e di attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità richiederà un approccio integrato e multidisciplinare ed una forte condivisione e collaborazione tra Governo e Regioni.

Inoltre, intesa della Conferenza delle Regioni al fondo 2023 per le mense scolastiche biologiche in sede di Conferenza Unificata. Con un importo di 5 milioni di euro viene così finanziato il Fondo per le mense scolastiche biologiche. Il riparto del Fondo ha lo scopo di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente nei servizi di refezione scolastica di asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. I 4.300.000 milioni sono erogati per la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica, mentre i restanti 700.000 sono utilizzati per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole.

Al Molise sono stati assegnati fondi per 3.368,08 euro.