Sorteggio di San Basso: l'ordinanza della Capitaneria di Porto

TERMOLI. Ordinanza della Capitaneria di Porto per l’estrazione di San Basso di sabato sera 15 luglio.

Sabato 15 luglio 2023, alle 19.30, nel piazzale del Mercato Ittico, avrà luogo il pubblico sorteggio per l'estrazione del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso in occasione della processione in mare del prossimo 3 agosto 2023. Presiederanno il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, e il sindaco di Termoli, ing. Francesco Roberti. Inoltre, l'Associazione Teatrale 'U Battellucce' onorerà "San Bassele Pescatòre!". A seguire conviviale e intrattenimento musicale.





«L’Associazione SAN BASSO 7.0” dalle ore 8 del giorno 14.07.2023 fino alle ore 8 del giorno 16.07.2023, posizionerà strutture temporanee atte a realizzare l’evento di “Sorteggio” delle unità da pesca che accompagneranno il Santo Patrono di Termoli durante la processione a mare del 3 Agosto 2023. L’evento di “sorteggio” inizierà alle ore 19.00 del giorno sabato 15 luglio 2023 e si svolgerà sull’area portuale della “banchina di riva” prospicente l’ingresso del Mercato Ittico di Termoli. Nel tratto diarea portuale della banchina di riva destinato all’evento dalle ore 08.00 del 14.07.2023 e fino alle ore 08.00 del giorno 16.07.2023, è vietato il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta saranno soggetti a rimozione forzata.

Dalle ore 18.30 del giorno 15 luglio 2023 sino al termine dell’evento e comunque quando indicato dagli agenti del traffico la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade della banchina di riva con velocità particolarmente ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h, ed in presenza di pedoni ulteriormente ridotta a “passo d’uomo”.

Del divieto sono esentati i veicoli destinati al posizionamento delle strutture per la manifestazione. Dei divieti sono esentati i mezzi della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.