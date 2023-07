Sciopero ferroviario dimezzato con l'ordinanza di Salvini: dalle 15 riprende la circolazione

TERMOLI. Sciopero dimezzato quello del personale ferroviario. «A seguito del provvedimento emanato dal Ministero dei Trasporti in data 12 luglio, lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper proclamato dalle organizzazioni sindacali è in atto dalle ore 3 alle ore 15 di giovedì 13 luglio. Dopo le ore 15 è prevista la graduale ripresa dei servizi. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Restano garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6 alle ore 9. Maggiori informazioni sui treni garantiti in caso di sciopero. Ulteriori informazioni sugli altri canali web del Gruppo FS Italiane, assistenza clienti e biglietterie».