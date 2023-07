Decolla la stagione balneare, il caldo intenso "popola" le spiagge

TERMOLI. Proporzionalmente all'arrivo del caldo intenso, aumenta il lavoro negli stabilimenti balneari a partire dallo scorso secondo weekend di luglio.

Registrato un incremento di presenze anche rispetto al primo fine settimana del mese, che aveva rappresentato il primo lancio autentico dell’estate, dopo mesi primaverili molto controversi, climaticamente parlando. «Anche grazie all’organizzazione del Carnevale estivo abbiamo lavorato molto anche sabato sera, così come la domenica è stata piena di bagnanti, sia locali, che dell’hinterland e provenienti da fuori regione. Sia dei territori limitrofi che del Nord Italia e non sono nemmeno mancati gli stranieri», ha sottolineato il Sib-Confcommercio Molise.

«Siamo fiduciosi che questo sia solo l’inizio, anche se quello che abbiamo perso non potremo recuperarlo. Se il meteo reggerà e si manterrà anche un flusso così numeroso come quello degli ultimi giorni, potremo dire che l’estate sarà veramente decollata. «Il nostro bellissimo lungomare, che non viene valorizzato troppo spesso, grazie manifestazioni come il Carnevale si è riempito quasi come fosse Ferragosto. L’auspicio è che in futuro possano esserci anche più eventi, per portare turisti in spiaggia anche di sera».