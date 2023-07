Attraversamenti pedonali rialzati, Caporicci: la Provincia ha mantenuto l'impegno

PORTOCANNONE. L'alta velocità sulle strade è un problema grande in tutti i Comuni. A Portocannone, per ridurre l'alta velocità dei mezzi sono stati posizionati tre attraversamenti pedonali rialzati.

«La richiesta di posizionamento di tre attraversamenti pedonali rialzati, resisi necessari in considerazione dei pericoli per la circolazione causati dall'alta velocità, è stata l'unica istanza formale rivolta dal Comune di Portocannone alla Provincia di Campobasso nel pur difficile quinquennio 2016/2021». Così l'ex sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«Istanza sulla quale il neoeletto Presidente della Provincia di Campobasso aveva garantito il proprio impegno per la realizzazione dell'infrastruttura, già a margine delle elezioni dell'agosto 2019 che ci avevano visti come avversari per la Presidenza della Provincia- continua Caporicci- Sono dovuti passare quasi quattro anni, diverse insistenze, e due tornate elettorali (comunali e regionali) ma alla fine l'opera è stata realizzata,

Anzi per la precisione è stata realizzata con una miglioria rispetto alla richiesta (numero maggiore di dossi posizionati, invece dei tre richiesti originariamente); e questo è sicuramente il dato più interessante per la Comunità.

Va dato atto a Francesco Roberti di aver tenuto fede all 'impegno a suo tempo preso nei confronti del Comune di Portocannone, con l'augurio che anche da Presidente della Regione prosegua a tenere alta l'attenzione sulle istanze del nostro Territorio.

Ancora auguri di buon lavoro Francesco Roberti!»