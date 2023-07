"To be ready": nuove attrezzature per la Protezione civile molisana

CAMPOBASSO. Nella mattinata di oggi, presso la sede del Centro Funzionale Decentrato del Molise di Campochiaro, alla presenza del Direttore del IV Dipartimento – Governo del Territorio della Regione Molise, Arch. Manuele Brasiello e dello staff di progetto, si è tenuta la presentazione dei principali equipment del progetto di cooperazione internazionale To Be Ready finanziati dal Programma Interreg Ipa Cbc Italia – Albania – Montenegro. Le attrezzature acquisite grazie al progetto To Be Ready sono state numerose, ma le principali sono state presentate durante la conferenza stampa.

§ Veicolo tattico per interventi sanitari in ambiente impervio –Grazie alla collaborazione tecnico-scientifica ed operativa con il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino – Servizio Regionale del Molise, è stato presentato un veicolo tattico destinato a sala operativa mobile, in grado di essere autonomo sotto ogni punto di vista (logistica, energetica, tattica, ecc.) in caso di evento calamitoso, e più in particolare in caso di soccorso sanitario in contesti di emergenza sanitaria ad alto rischio in ambiente impervio. Il veicolo è affidato nella gestione ed utilizzo al Corpo Nazionale di Soccorso Alpino – Servizio Regionale del Molise per emergenze regionali, nazionali e internazionali secondo le procedure operative vigenti. Infatti a margine della presentazione, è stata sottoscritta la convenzione di concessione del veicolo tattico al Corpo Nazionale di Soccorso Alpino – Servizio Regionale del Molise e relativo protocollo di attivazione.

§ Flotta UAS – Sono stati presentati 3 Uas (Unmanned Aircraft System) che costituiscono il primo embrione di flotta di velivoli a pilotaggio remoto del Servizio di Protezione Civile; gli Uas in dotazione al momento sono caratterizzati da sensori del visibile (Rgb), Infrarosso Termico (Ir) e Multispettrale (Ms), dotati di sensori Rtk per elevare il livello di precisione dei rilievi.

§ Ospedale da campo – struttura modulare, per garantire l’assistenza sanitaria nei potenziali contesti emergenziali, conseguenti ad eventi calamitosi. La struttura è realizzata in carpenteria metallica modulare ed è costituita da 12 moduli autoportanti. Ha dimensioni massime in pianta di 16,70 mt x 11,90 mt e risulta così distribuita:

1. Ingresso/attesa;

2. Triage;

3. Zona filtro – preparazione medici;

4. Area pazienti in attesa di ricovero con annessi servizi igienici;

5. Area degenza n. 15 posti di cui n. 5 posti di terapia sub-intensiva, con annessi servizi igienici;

6. Vano tecnico.

