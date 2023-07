Eolico offshore Molise, le precisazioni di Maverick srl su pesca e turismo

TERMOLI. Pesca e turismo a rischio evidenziano i detrattori del progetto “Eolico Offshore Molise”, che è approdato alla fase della Conferenza decisoria. Nelle controdeduzioni, queste sono invece le posizioni espresse dal proponente. «Come indicato al paragrafo 5.2.4. “Flora, Fauna ed Ecosistemi” della Relazione Tecnica illustrativa allegata al progetto preliminare, è emerso che la documentazione bibliografica e dagli studi condotti negli ultimi due anni sull’area oggetto dell’intervento si evidenzia che (i) le aree di progetto sono distanti da aree protette, (ii) sui fondali interessati dalla presenza dagli aerogeneratori non sono presenti praterie di posidonia oceanica e coralligeno; (iii) non sono segnalate interferenze con le aree evidenziate nella cartografia riferita alla presenza di volatili, i quali seguono la rotta principale delle isole Tremiti.

Gli studi condotti negli ultimi due anni, prima della presentazione del progetto, hanno peraltro evidenziato che le rotte tracciate dalle tartarughe marine, per le quali sono state cartografate le rotte nella figura 5.27 di pag. 62 della Relazione Tecnica illustrativa di alcuni esemplari di tartaruga marina Caretta Caretta, non sono interessate dal parco eolico prescelto.

Per quanto riguarda la pesca, le osservazioni condotte durante gli anni di monitoraggio antecedenti la redazione del progetto hanno evidenziato che la pesca praticata prevalentemente nell’area in oggetto è quella a strascico, rispetto alla quale vige dal 2019 un divieto, da parte della Commissione sulla pesca del Parlamento Europeo, entro 100 metri profondità (stessa profondità a cui è posto il Progetto).

Le resistenza dell'Unione Europea rispetto alla pesca a strascico si è manifestata anche recentemente (febbraio 2023), attraverso la presentazione di un pacchetto di misure per migliorare la sostenibilità e la resilienza del settore della pesca e dell'acquacoltura dei paesi facenti parte dell'Unione Europea, composto da diversi punti, orientati principalmente verso l'obiettivo della transizione energetica, raggiungibile indubbiamente anche attraverso la promozione dell’uso di fonti energetiche rinnovabili, riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili e conseguente riduzione dell'impatto degli stessi anche sugli ecosistemi marini

In particolare, è evidente che le azioni dell'Unione Europea vanno verso la direzione di modificare e ridurre l’impatto della pesca sui fondali marini. La protezione urgente e il ripristino degli habitat dei fondali marini è fondamentale, data la loro importanza come punti caldi della biodiversità marina dell’UE e l’importanza del carbonio blu negli habitat marini per affrontare il cambiamento climatico. In tale ottica, gli Stai membri, e dunque anche l'Italia, saranno chiamati ad adottare misure per eliminare gradualmente la pesca mobile di fondo in tutte le aree marine protette (AMP) entro il 2030, fino alla completa abolizione della stessa. Le prime misure dovrebbero essere adottate già entro marzo 2024 per i siti Natura 2000.

Si mira altresì ad aumentare la selettività degli attrezzi nelle pratiche di pesca e a ridurre le catture accidentali di specie minacciate, fissando un calendario per aiutare gli Stati membri a dare la priorità alle specie che richiedono maggiore protezione, sempre nell'ottica di eliminare la pesca a strascico.

Tutto va nella direzione di una pesca sostenibile, in modo da limitare gli effetti devastanti che alcune modalità di pesca (tra cui quella a strascico) hanno sull'ambiente e sul clima.

Il Progetto proposto è in linea con le direttive comunitarie menzionate. Infatti, diversi sono gli studi che mettono in evidenza i benefici che i parchi eolici offshore apportano all’ecosistema marino, come riportato nel paragrafo 4 della Relazione Specialistica sull’ecosistema marino dell’area individuata per la realizzazione dell’Impianto Eolico Offshore Molise ai fini della valutazione dell’impatto ambientale, redatta a dicembre 2022, che conclude affermando:

“In conclusione, si può ipotizzare che le strutture galleggianti dell’Impianto Eolico Offshore che si andranno ad installare raggiungeranno una profondità di circa 60 metri e fungeranno da strutture sommerse facilmente colonizzabili dalle biocenosi marine con elevata biodiversità che diminuirà con l’aumento della profondità. Queste strutture fungeranno da vere e proprie barriere artificiali e quindi riusciranno a diventare zone di nursery dove numerose specie giovanili di pregiate specie marine di interesse commerciale potranno ottenere riparo e quindi tentare di aumentarne la sopravvivenza fino a taglie più elevate che renderanno più pescose le zone limitrofe all’impianto… Come ampiamente argomentato, le zona dove sorgerà il parco eolico offshore diventerà una zona di nursery dove gli organismi marini potrebbero riprodursi liberamente e i giovanili accrescersi andando ad incrementare gli stock ittici delle aree marine limitrofe. L’impianto sorgerà oltre le 12 miglia dalla costa quindi in zone generalmente meno pescose di quelle più vicine alla costa. Il layout del progetto prevede comunque un ampio corridoi centrale D’-C-L’-H, per la pesca.

Nel rispetto delle prescrizioni che saranno fissate dall’autorità marittima si potrebbe prevedere la possibilità che le barche dotate di licenza di pesca a strascico oltre le 12 miglia possano calare le reti in questo corridoio centrale. Ovviamente si presume che queste attività di pesca straordinarie dovranno avvenire durante giornate stabilite e con condizioni meteo-marine ottimali.

Inoltre si potrebbe studiare e sperimentare la possibilità di realizzare all’interno del parco eolico degli impianti di acquacoltura per allevare pesci.

Per di più si potrebbe consentire ai mitilicoltori di andare periodicamente a ripulire i piloni delle pale eoliche galleggianti e raccoglie i mitili che crescono in questi contesti, sottoporli come da prassi ai consueti controlli igienico-sanitari e procedere alla vendita degli stessi.

La convivenza tra Parco Eolico Offshore Molise e una pesca sostenibile è auspicabile e necessaria. Bisogna iniziare a ragionare in un’ottica di condivisione degli spazi marittimi dove le varie attività economiche saranno interconnesse tra di loro al fine di minimizzare gli impatti in un’ottica di tutela dell’ambiente marino. Tutelare gli ambienti marini è fondamentale non soltanto perché costituiscono fonti di cibo, ma anche e soprattutto perché assorbono in media circa il 25% delle emissioni di CO2 antropiche, contribuendo così a mitigare i cambiamenti climatici. È dunque necessario cambiare in profondità l’attuale modello economico e accelerare la transizione verso una blue economy sostenibile.”

Maverick S.r.l., durante il periodo di pubblicazione del progetto preliminare, ha avviato tavoli tecnici con le varie associazioni dedite alla pesca ed al turismo proprio al fine di recepire eventuali osservazioni nella stesura del progetto definitivo da presentare in fase di VIA nazionale.

È importante sottolineare che il Progetto prevede altresì la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno verde generato attraverso il processo di elettrolisi dell’acqua. L’impianto di produzione di idrogeno produce altresì ossigeno puro a partire da acqua deionizzata (proveniente dall’acqua trattata con un impianto di filtrazione, demineralizzazione ed elettrodeionizzazione (EDI))

L’idrogeno e l’ossigeno è prodotto a pressione atmosferica con un alto grado di purezza, tale per cui è già possibile utilizzarli senza ulteriori trattamenti per immetterli in rete e per alcuni processi industriali.

La portata nominale di idrogeno prodotto dalle 40 linee di elettrolizzatori è di 13.400 kg/h (335kg/h per linea), mentre la portata di ossigeno prodotto dalle 40 linee di elettrolizzatori è 106.700 kg/h (2667,5kg/h per linea).

Maverick S.r.l., basandosi su studi scientifici che rilevano che gli oceani hanno perso in media il 2% di ossigeno (fenomeno definito di deossigenazione, che metterebbe a rischio la fauna marina e potrebbe causare l’innalzamento dei mari1), ha previsto come opera di compensazione il rilascio di parte dell’ossigeno prodotto durante il percorso del cavidotto dalla sottostazione elettrica di trasformazione in mare fino al punto di arrivo alla terraferma.

Come già riportato a pag. 61 della Relazione Tecnica illustrativa, la valutazione degli impatti ambientali sulla fauna marina verrà effettuata nel dettaglio all’interno dello Studio di Impatto Ambientale nell’ambito della procedura di VIA, in cui verranno previste, oltre alle misure mitigative sopra riportate, anche il monitoraggio dello stato (vedi Allegati).

Infine, è opportuno segnalare che i risultati conseguiti al termine dello svolgimento dello studio preliminare nelle acque e nei fondali marini interessati dal Progetto mostrano uno stato ambientale complessivamente in linea con quanto noto in letteratura. Non sono emerse anomalie o situazioni particolari che possano indicare variazioni puntuali o areali degne di rilievo. Le informazioni raccolte rappresentano lo stato di fatto e saranno incrementate prima della presentazione della VIA con una nuova campagna di rilievo per verificare le variazioni dei dati con il cambiamento stagionale aggiungendo anche la determinazione della concentrazione di azoto e fosforo nonché della clorofilla nelle acque».